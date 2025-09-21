За январь-июль текущего года в Казахстане произвели 3,4 млн тонн моторного топлива (бензина, в том числе авиационного) — на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Больше всего бензина традиционно выпустили в Шымкенте (1,3 млн тонн), а также в Атырауской (1,1 млн тонн) и Павлодарской (889,2 тыс. тонн) областях, где расположены соответственно три ключевых НПЗ страны: «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП), Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) и Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ). Бензин также производили в Западно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях, но не в таких заметных объёмах.

По итогам первого полугодия 2025-го местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на бензин на 99,98%, как и годом ранее. Импортировали при этом лишь незаметные для рынка 642,3 тонны. При этом на экспорт за тот же период отправили 119,4 тыс. тонн бензина. В итоге внутри страны было реализовано 2,9 млн тонн бензина — на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поговорим о ценах. По итогам августа текущего года стоимость бензина выросла на 2,5% в месячной и на 8,3% в годовой динамике. В том числе за месяц АИ-98 подорожал на 0,8%, АИ-95/АИ-96 — на 1,4%, АИ-92 — на 2,7%. За год бензин марки АИ-98 вырос в цене на 5,5%, АИ-95/АИ-96 — на 6,5%, АИ-92 — на 8,7%.

В региональном разрезе в месячной динамике рост цен на бензин был зафиксирован во всех регионах РК. Наибольшее удорожание наблюдалось в Алматинской области: на 3,4%. Следом идут Улытауская и Северо-Казахстанская области: на 3,1% в каждом из регионов. Наименьший рост цен в секторе был отмечен в Актюбинской (на 1,4%) и Павлодарской (на 1,6%) областях. В Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Абайской областях было зафиксировано месячное удорожание на 1,8%.

В годовой динамике наибольший рост цен на бензин был отмечен в Улытауской (на 10,4%), Северо-Казахстанской (на 10,2%) и Алматинской (на 9,4%) областях, а наименьший — в Туркестанской (на 6,4%), Костанайской (на 7%) и Актюбинской (на 7,3%) областях.

Что касается средних по рынку цен, в августе литр бензина марки АИ-92 стоил 220 тг, АИ-95/АИ-96 — 271 тг, АИ-98 — 306 тг.

По данным на 14 сентября текущего года, согласно информации findh.org, самый дешёвый бензин АИ-92 в Казахстане можно было купить на заправках Helios в Шымкенте и GASENERGY в Уральске: 211 тг за литр. Дороже всего этот бензин стоил на заправках Qazaq Oil в Астане, а также GASENERGY в Астане и Алматы: 233 тг за литр. Бензин марки АИ-95 дешевле всего стоил на заправках Helios в Кызылорде (252 тг за литр), а дороже всего — на заправках «НЕФТЭК» в Атырау. АИ-98 дешевле всего можно было купить на заправках Helios в Атырау (295 тг за литр), а дороже всего — на заправках Compass в Алматы (350 тг за литр).

Сравним с мировыми данными. По данным Numbeo, на 14 сентября текущего года Казахстан занял пятое место в мире по дешевизне бензина из 127. Средняя стоимость литра этого топлива в РК составила 0,46 долл. США. Обогнать Казахстан по дешевизне бензина смогли лишь Ливия, Египет, Кувейт и Алжир. Самые высокие цены были зафиксированы в Мьянме, Гонконге и Исландии. Среди стран СНГ в РК самый дешёвый бензин. В рейтинге также есть данные по Азербайджану (0,67 долл. США за литр бензина), России (0,72 долл. США), Беларуси (0,76 долл. США), Кыргызстану (0,82 долл. США), Узбекистану (0,98 долл. США), Таджикистану (1,11 долл. США), Армении (1,36 долл. США), Украине* (1,38 долл. США) и Молдове (1,44 долл. США).

В рейтинге городов мира Астана и Алматы попали в десятку лучших по дешевизне бензина среди участвующих. В Астане стоимость литра бензина составила 0,46 долл. США, в Алматы — 0,48 долл. США. Самая высокая цена среди городов СНГ была отмечена в Кишинёве: 1,44 долл. США за литр бензина. В мире же самыми «дорогими» в плане бензина городами оказались Гонконг, Рейкьявик и Амстердам, а самыми «дешёвыми» — Триполи, Алжир, Александрия, Каир и Эль-Кувейт.