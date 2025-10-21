Фото: t.me/aqorda_resmi

По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей средств массовой информации

В своем выступлении Глава нашего государства высказал признательность Президенту Азербайджана за то, что он принял приглашение и посетил Астану с государственным визитом.

– Я придаю этому визиту особое значение. Для нас большая честь приветствовать лидера братского азербайджанского народа, видного государственного деятеля Президента Ильхама Алиева на казахской земле. У наших стран единые корни и общая история. Азербайджан – важный и надежный стратегический партнер Казахстана. Сегодня наши отношения развиваются поступательно. Мы уделяем особое внимание расширению наших взаимосвязей. Главная цель – укрепить нашу дружбу и придать новый импульс сотрудничеству в различных областях. Это отвечает интересам обоих народов. Убежден, что данный визит будет способствовать выводу казахско-азербайджанского сотрудничества на качественно новый уровень, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана оценил государственный визит Президента Азербайджана как критически важное событие и шаг на пути укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

– Ильхам Гейдар оглу Алиев – выдающийся государственный деятель исторического масштаба. Он внес решающий вклад в защиту и укрепление независимости, территориальной целостности Азербайджана. Благодаря неустанным усилиям Президента Ильхама Алиева авторитет и влияние Азербайджана на мировой арене многократно усилились. Под его сильным лидерством Азербайджан добился впечатляющих успехов во многих сферах, прежде всего в социально-экономическом развитии. Результаты масштабных реформ находят отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния граждан, динамичном преображении Вашей страны. Макроэкономические показатели азербайджанской экономики отличаются устойчивостью и убедительно свидетельствуют о прогрессе страны и хорошей форме, в которой находится Ваша экономика. В Казахстане искренне радуются достижениям братского Азербайджана, – отметил Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул символичность визита, который проходит в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях Казахстана и Азербайджана.

За это время в двустороннем сотрудничестве достигнуты большие успехи. Главы государств в ходе переговоров особое внимание уделили расширению торгово-экономических связей. Достигнута договоренность принять необходимые меры, чтобы в ближайшей перспективе удвоить двусторонний товарооборот и довести его до одного миллиарда долларов.

– Большие возможности имеются в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающей промышленности, строительной сфере, цифровизации. С обеих сторон высказана заинтересованность в создании совместных предприятий. В этом вопросе имеются значительные подвижки. К примеру, запланирован запуск совместного производства трансформаторов, ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, прорабатываются совместные проекты в сфере судостроения. Правительствам поручено держать на контроле эти направления и в кратчайшие сроки принять План или Дорожную карту, как сейчас принято говорить развития сотрудничества в промышленной сфере. Для финансирования перспективных взаимовыгодных проектов условились активизировать деятельность казахско-азербайджанского Фонда прямых инвестиций. Отмечена необходимость дальнейшего расширения контактов между деловыми кругами двух стран. В этой связи большое значение имеет проходящий в рамках визита казахско-азербайджанский бизнес-форум, – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере традиционно занимает особое место в двусторонней повестке.

– Знаковыми событиями последних лет стали Дни культуры и Дни кино Казахстана и Азербайджана, перекрестно проведенные в наших странах. Для систематизации работы в этом направлении договорились принять Программу культурного сотрудничества. Отдельно обсуждались многообещающие перспективы в области развития образования и науки, молодежных контактов. В этих целях в Баку с прошлого года действует Казахстанско-азербайджанский научно-образовательный центр, – сказал Глава государства.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

– Мы констатируем идентичность позиций по всем актуальным вопросам международной политики. Подчеркнута важность координации работы в рамках многосторонних структур. Выражено обоюдное стремление к укреплению мира, безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Как известно, Президент Ильхам Гейдар оглу Алиев выполнил историческую миссию подписания мирной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном посредничестве Президента США Дональда Трампа. Казахстан официально приветствовал это важное событие. Уверен, достигнутые договоренности укрепят атмосферу доверия на Южном Кавказе и откроют новые возможности для всеобщего прогресса. В целом, итоги визита наглядно свидетельствуют о взаимной готовности к дальнейшему развитию казахско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества, во имя благополучия наших братских народов, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.

Ильхам Алиев подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений.