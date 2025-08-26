Республиканский турнир состоится в период с 11 по 15 сентября

Фото: НОК

В Астане пройдет чемпионат Казахстана по шорт-треку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Республиканский турнир состоится в период с 11 по 15 сентября. В нем примут участие в том числе и лидеры сборной.

Главной особенностью турнира является то, что он будет отборочным. По итогам соревнований тренерский штаб сформирует сборную, которая затем примет участие в квалификации на Олимпиаду-2026.

Напомним, что путевки на ОИ будут распределены по результатам этапов мирового тура.