По мнению главы государства, подписание уникального соглашения между Баку и Ереваном стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

Президент Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением.

"Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира", - говорится в сообщении.

По мнению главы государства, подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность.