Астанчан приглашают на Соғым FEST и сельхозярмарку в эти выходные

Сельское хозяйство , Столица
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Дана Аменова
корреспондент

21-22 декабря в столице проведут очередной соғым FEST, в котором примут участие фермеры Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны, мероприятие будет проходить на парковке ТРЦ «Koktal» (проспект Нургисы Тлендиева, 12а).

Также в торгово-развлекательном центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка.

Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Ярмарка будет работать каждые выходные с 10:00 утра до 22:00 вечера. Соғым FEST – каждые выходные с 07:00 до 17:00.

 

#Астана #выходные #ярмарка #соғым FEST

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