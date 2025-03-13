Астанчан ожидают на очередной сельхозярмарке в предстоящие выходные

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице 15 и 16 марта будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz

По информации акимата Астаны, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по ценам ниже рыночных.

Мероприятие будет проходить 15 и 16 марта с 10:00 до 22:00 в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а.