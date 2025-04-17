19 и 20 апреля в столице будет работать очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации столичного акимата, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 19 и 20 апреля с 10:00 утра до 22:00 вечера в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева 12а.

В городской администрации отметили, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 19:00 часов.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.