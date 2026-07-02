Астанчанам могут заплатить за информацию о правонарушениях

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Вознаграждение формируется непосредственно из средств административного штрафа, взысканного с правонарушителя

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акимат Астаны официально утвердил обновленные правила денежного поощрения граждан за видеофиксацию административных правонарушений, сообщает Kazpravda.kz 

Согласно утвержденному документу, жители столицы, зафиксировавшие факт административного проступка на фото- или видеокамеру и направившие материалы в уполномоченные органы, могут претендовать на денежное вознаграждение.

Максимальный размер разовой выплаты ограничен 20-кратным месячным расчетным показателем, что в 2026 году составляет ровно 86 500 тенге. Итоговую сумму поощрения в каждом случае определяет специальная Комиссия по поощрению граждан, функционирующая при аппаратах районных акиматов столицы.

Главным условием для одобрения заявки является уникальность фиксации: нарушение на момент подачи обращения не должно быть зарегистрировано автоматическими уличными системами видеонаблюдения, сертифицированными приборами или сотрудниками правоохранительных органов.

Вознаграждение формируется непосредственно из средств административного штрафа, взысканного с правонарушителя, поэтому перечисление денег заявителю производится только после полного погашения штрафа виновным лицом и вступления постановления по делу в законную силу.

Действующие правила полностью исключают анонимность, обязывая граждан подавать официальное заявление с указанием ИИН и банковских реквизитов IBAN. При этом нормативно-правовой акт предоставляет заявителям право официально отказаться от денег в личную пользу и перенаправить сумму выплаты на счета любых зарегистрированных в Казахстане благотворительных организаций.

Прием материалов осуществляется через государственную цифровую экосистему eOtinish, мобильное приложение правоохранительных органов «102» либо при личном обращении в дежурную часть полиции, а нормативный срок зачисления средств на текущий счет гражданина составляет не более 30 календарных дней с момента подписания комиссией итогового решения.

#информация #оплата #правонарушение #астанчане

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