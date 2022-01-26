Астанчанин помогал подняться до квартиры пенсионеркам, а затем обкрадывал
Помогал подняться до квартиры, а затем воровал кошельки с деньгами у пенсионерок. Так "зарабатывал" себе на жизнь в Петропавловске житель столицы. Всего за пару дней мужчина украл около 150-ти тысяч тенге. Воришку полицейские нашли по горячим следам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.
Стремительно воришка покидал пенсионерок, хотя ещё пару минут назад любезно предлагал помочь подняться до квартиры. Отказаться от помощи такого обаятельного молодого мужчины горожанка не смогла. У ещё одной пожилой жертвы обмана он попросил стакан воды. Отвлек хозяйку и украл кошелек со 120 тысячами тенге. И останавливаться на хорошо отлаженной схеме преступник не собирался. Но полицейские вычислили коварного "помощника" по камерам видеонаблюдения. Им оказался 30-летний житель столицы, накануне приехавший в Петропавловск по семейным делам. Он пояснил, что украденные деньги тратил на личные нужды.
"Ранее судимый, привлекавшийся за совершение аналогичных видов
преступлений. Вина и причастность данного гражданина к совершенным
преступлениям полностью доказана материалами уголовного дела, изъятием и
приобщением к делу вещественных доказательств", - сообщил заместитель начальника первого отдела полиции УП Петропавловска Азамат Ташев.