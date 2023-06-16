Астанчанина осудили за разжигание национальной розни

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Астане мужчину осудили за разжигание национальной розни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Межрайонного суда по уголовным делам города.

Фото: Kazpravda.kz

Суд вынес обвинительный приговор Д. по части 1 уголовной статьи «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

«С января по ноябрь 2022 года Д. размещал в Telegram видеоролики, оскорбляя национальную честь и достоинство граждан, используя ненормативную лексику, умышленно разжигал национальную рознь, преследуя цель оказания препятствия дружественным и мирным отношениям между другими нациями», – говорится в сообщении суда.

Видеоролик подсудимый записал сам и опубликовал в ноябре прошлого года в открытом доступе в Telegram-канале «Казахстан».

Теперь Д. проведет в местах лишения свободы 3 года.

Приговор не вступил в силу.

 

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