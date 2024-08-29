Астанчанку арестовали на 15 суток за фиктивную справку о беременности

Автоледи находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

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В столичной прокуратуре рассказали об одном из грубых нарушений на дорогах и его последствиях. По словам главы управления столичной прокуратуры Саламата Тәңірбергена, на сегодня нетрезвое вождение остается одним из грубых нарушений на дорогах.

«Нередко такими нарушителями оказываются и представители женского пола. Имеют место случаи, когда правонарушители в целях уклонения от наказания совершают другие противоправные действия, влекущие уголовную ответственность. К примеру, жительница города во избежание ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предоставила в суд справку о беременности, которая оказалась подложной», – рассказал начальник управления на брифинге в РСК.

Суд назначил женщине арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет.

Также по факту использования подложного документа начато досудебное расследование по ст.385 УК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

Напомним, аналогичный случай ранее произошел в Урджарском районе области Абай. Там осудили женщину, предъявившую поддельную справку в суде.