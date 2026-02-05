Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали

Сделано в Казахстане
197
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Местные мастера создают деревянную посуду в национальном стиле как символ семейного тепла

фото из архива ТОО

Сложно представить наше главное национальное блюдо без астау, сохраняющего и его вкус, и дух казахского застолья. Думается, многие казахстанцы знакомы и уже успели оценить качество, функциональность и красоту деревянной посуды от ТОО «БЛЭК» из Кокшетау.

В этом году семейному предприятию, основанному в 1989 году художником-оформителем, резчиком по дереву Юрием Никитенко, исполняется 37 лет.

Вначале это был кооператив, созданный вместе с родственниками и друзьями-художниками. Вырезали из дерева незатейливые предметы, в том числе полочки. Постепенно стали появляться новые изделия. На одном из этапов даже взялись за дорогую мебель с уникальной ручной резьбой.

В 2011 году начали развивать новое направление – изготовление домов из клееного бруса, открыв дочернее предприятие – Кокшетауский завод деревянного домостроения (КЗДД). К слову, за время его существования было сдано более 70 различных
объектов.

Но при этом национальная посуда и предметы казахского быта продолжали оставаться главным направлением. Сегодня ключевой товар – астау – соз­дается по технологии, доведенной до совершенства. Интересна история освоения этого изделия.

В начале 90-х годов минувшего века Юрий Никитенко побывал в гостях у казахов, где бешбармак подали в прос­том деревянном астау, что было большой редкостью. Именно тогда художника осенила идея. После тщательного изу­чения истории и литературы на эту тему в ассортименте изготавливаемых кооперативом предметов и появился древний предмет казахского быта.

Мастера возродили изготовление кухонной утвари кочевников, добавив эстетики в виде исконного казахского орнамента, образов беркутов, лошадей, живописной природы. У более сложных изделий появились ножки, крышки...

Сегодня семейное дело продолжают сыновья Юрия Егоровича: генеральный директор предприятия Олег Никитенко, исполнительный – его младший брат Роман. Под их руководством продолжается создание казахской деревянной посуды: астау, тегеш, кумысных наборов, табака и тарелок, сундуков, столов, колыбелей, футляров для домбр и многого другого – всего около шести тысяч наименований.

По словам Романа Никитенко, 85% их торгового оборота составляет деревянная посуда, изготавливаемая из легкого и экологичного сырья – древесины березы и ивы. Березу им поставляют из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, иву – из Павлодарской.

Процесс рождения изделий происходит на фабрике, расположенной в промышленной зоне Кокшетау. Производство начинается с подготовки древесины, поступающей в виде лафета, – толстой и широкой доски. Сырье в течение месяца-полутора проходит сушку в шести камерах, часть которых построена своими силами, и только потом материал попадает в цех и подвергается первичной обработке: очищается от коры, выравнивается и распиливается на нужные части.

– Дерево всегда разное, – говорит Роман Юрьевич. – Иногда в самом конце обработки может «вылезти» сучок – и все, астау из такой заготовки не получится. Тогда меняем замысел и делаем другое изделие. У нас не бывает брака, ничего не выбрасывается.

Несмотря на наличие на фабрике различного оборудования, ключевую роль играет ручной труд. Например, резчики выдалбливают с помощью молотка и киянки блюда, создают узоры. В следующем цехе специальной смолой заделываются микротрещины. Затем наступает этап механической шлифовки, потом – повторная заделка, и только после этого начинается финальная ручная шлифовка. Далее следуют окраска, высветление, пропитка маслом, нанесение логотипа...

Текучести кадров на предприятии нет, есть естественный отсев, говорит директор.

– Люди к нам приходят, пробуют и понимают, их это работа или нет. Нам важны те, кто готов учиться и работать руками, – объясняет мастер.

А точнее, ТОО нужны красильщики-лакировщики – специалисты, которых нигде не готовят. Таких профессионалов здесь растят сами.

Оплата труда на предприятии сдельная. В среднем мастера зарабатывают 250–300 тыс. тенге, но потолка нет: сколько сдал изделий, столько и получил денег. К слову, за все время работы предприятие ни разу не сокращало штат и не задерживало зарплату.

Создана и собственная система мотивации – «военные звания» от сержанта до генерала. Чем дольше человек работает, тем выше у него звание и бонус от трех до 15% к заработной плате. На сегодня в ТОО трудятся восемь «генералов». Действует и внутренняя система займов под небольшой процент. Есть своя столовая, служебный транспорт.

Традиционно каждый год проводятся три обязательных мероприятия: внутренний чемпионат памяти основателя компании Юрия Никитенко, день рождения компании и новогодняя встреча с награждением лучших сотрудников. В 2025-м «Человеком года» на предприятии стала Юлия Олейникова.

За все годы работы в компании, по примерным подсчетам, изготовили около 250 тыс. астау. По словам Романа Никитенко, их продукция располагается в дорогом сегменте рынка.

– Наш товар называют дорогим. Но я уверен: цена изделий оправданна, ведь мы знаем, как они создаются и какое качество мы предлагаем покупателю, – говорит Роман Юрьевич. – Рост конкуренции на рынке деревянных национальных изделий стимулирует развитие, заставляет искать новые решения, повышать качество продукции, предлагать дополнительный сервис.

Большая часть, а это около 70% посуды, как правило, приобретается в подарок. Три года предприятие сотрудничает с известной строительной компанией, которая в качестве приятного бонуса дарит новоселам астау от ТОО «БЛЭК». Добавим, что представительства ТОО открыты в Астане, Алматы и Шымкенте. Увозят деревянную резную посуду в Германию, Россию, Китай. Кстати, в Поднебесной уже два года работает дистрибьютор. В перспективе у предприятия – развитие мебельного направления: создание резных столов и стульев в национальном стиле.

Кроме того, выполняют здесь и эксклюзивные заказы. К примеру, недавно изготовили иконостас для городской церкви. Берутся за изготовление минбаров для мечетей – направление, которое в Казахстане практически не развито.

Но главная задача товарищества – выпуск качественной национальной посуды как символа домашнего тепла, уюта и благополучия. Конечно же, руководителям ТОО «БЛЭК» очень хочется, чтобы астау из Кокшетау заняли свое место в сердцах и домах каждой казахстанской семьи.

#регионы #производство #Акмолинская область #Кокшетау #астау

