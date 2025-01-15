Асылбек Нуралин стал депутатом Мажилиса

Новым депутатом Мажилиса стал Асылбек Нуралин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Мажилис

Он представляет фракцию Народной партии Казахстана вместо утратившей полномочия Гаухар Танашевой.

Сегодня Асылбек Нуралин принял присягу депутата Мажилиса и был избран в состав Комитета по социально-культурному развитию.

Асылбека Нұралина зарегистрировали депутатом Мажилиса 14 января 2025 года. Ранее работал председателем профсоюза «Казпрофметалл».

Родился в 1959 году в Акмолинской области.

Окончил Карагандинский политехнический институт («Литейное производство черных и цветных металлов», инженер-металлург, 1981 год), Казахскую государственную академию управления («Коммерция и маркетинг», экономист, 1990 год).

До 2011 года был председателем профкома «Корпорации «Казахмыс». Президент международного объединения профсоюзов (МОП) «Профцентр «Союзметалл».