Атырау «покраснел»

«Омикрон»-штамм коронавируса в регионе пока не обнаружен. Но общая ситуация по заболеваемости COVID-19 тревожная.

С 12 января область находится в «красной» зоне. Как рассказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев, в области имеется 580 инфекционных коек в различных стационарах, заняты из них 285, что составляет 49%. На прошлой неделе этот показатель составлял 17%.

– В связи с ухудшением эпидситуации мы планируем увеличить число инфекционных коек по всей области. Реанимационных коек у нас 858, сейчас заняты 8 из них. На амбулаторном лечении находятся 190 пациентов. Работают 29 мобильных бригад. Лекарственных средств хватает, – сказал Кайсар Абдалиев.

С 28 марта 2020 года и по сегодняшний день в Атырауской области было официально зафиксировано 52 653 случая заболевания COVID-19. Среди них 25 454 случая с клиническими проявлениями, остальные – бессимптомные. С начала года выявлено около 700 новых случаев заболевания.

– За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла в нашей области в 4 раза. Что касается путей распространения, то 64,4% заболевших «подхватили» инфекцию в местах скопления людей, 2,5% – в общественном транспорте, остальные были в непосредственном контакте с инфицированными, – рассказала главный специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Гульдана Бисембай.

В ведомстве отметили, что с начала пандемии в Атырауской области официально зарегистрировано 128 случаев смерти от коронавируса.

Что касается вакцинации, то в область уже завезли 126 тыс. 520 доз 1-го и 2-го компонента вакцины Pfizer. На данный момент этой вакциной привито более 3 тыс. человек. Из них 164 беременных женщин, 1 558 кормящих матерей, 1 398 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

По данным областного управления здравоохранения, в регионе вакцинирован 71% населения.