Корпоративной социальной ответственности и политике экологической безопасности оказались привержены на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) в вопросе установления окончательных границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприя­тия. Для определения баланса между развитием производства и решением возникающих при этом экологических проблем на АНПЗ выработали свой зеленый комплексный подход, основанный на принципе единства экономики и экологии.

Проблема границ санитарно-защитной зоны Атырауского НПЗ возникла не с пуском завода 80 лет назад, но с течением времени. Завод был построен в 1945 году в промышленной зоне, на три километра удаленной от городской окраины.

Со временем Атырау (тогдашний Гурьев) развивался и разрастался, в том числе благодаря наличию в городе НПЗ, который, хоть и не имел официального статуса градообразующего предприятия, по сути им являлся. Собственно, и сегодня налоговые отчисления от АНПЗ составляют не менее 50% всего городского бюджета.

Расстояние между заводом и жилой застройкой с годами сокра­щалось и на сегодня на разных направлениях составило от 940 до 675 метров, тогда как в соответствии с Санитарными правилами РК № ҚР ДСМ-2 радиус санитарно-защитной зоны для объектов I класса опасности должен составлять тысячу метров. Заметим, что за все 80 лет производственной деятельности территория Атырауского НПЗ оставалась неизменной, не увеличившись ни на один квадратный метр, так что это город, бесконтрольно разрастаясь, «пришел» к заводу.

Вопрос о границах санитарно-защитной зоны НПЗ вновь стал актуальным с 2023 года в связи с внесением изменений в Санитарные правила РК № ҚР ДСМ-2. На сегодняшний день начались работы по обоснованию окончательной границы СЗЗ предприятия.

Объемов больше, выбросов меньше

На Атырауском НПЗ поставили перед собой непростую задачу найти баланс между будущим возрастающим уровнем производства и улучшением экологии – увеличить объем переработки, но при этом снизить выбросы и сократить использование природных ресурсов.

В этой связи генеральный директор ТОО «АНПЗ» Куаныш Бишимов на заседании общественного экологического совета АНПЗ, который был создан в 2023 году по инициативе руководства завода, подчеркнул, что «предприятие (АНПЗ. – Прим. ред.) придерживается принципов экологической ответственности и заинтересовано в открытом диалоге с общественностью».

По словам генерального директора, на заводе осознают всю ответственность, связанную с близостью завода к городской черте, поэтому реализуют комплексные мероприятия, направленные на снижение нагрузки на окружаю­щую среду.

Среди таких инициатив можно назвать проект Tazalyq, внедрение автоматизированной системы мониторинга, установку понтонов на резервуарах, модернизацию оборудования. Также в текущем году ликвидирован открытый нефтеотделитель РЕКС,

действующий с 1945 года.

И установление окончательных границ санитарно-защитной зоны – важный шаг по минимизации воздействия вредных факторов на здоровье жителей, проживающих вблизи завода, и окружающую среду.

Новые решения

Основные шаги по достижению баланса – внедрение и реализация инноваций непосредственно в произ­водстве. Это снижает потреб­ление ресурсов, а значит, сокращает выбросы вредных веществ, что, в свою очередь, позволяет уменьшить нагрузку на окружающую среду и одновременно повысить отдачу продукции на единицу сырья.

По всей производственной цепочке в настоящее время выявляются узкие места, внедряются новые технологические и технические решения. В рамках выполнения мероприятий по низкоуглеродному развитию уже сокращены выбросы парниковых газов на 67 тыс. 176 тонн СО2 в год. Тем самым снижено потребление топлива на 22 тыс. 188 тонн в год, что составляет 0,4% от переработки нефти и дает экономию 754 млн 400 тыс. тенге ежегодно.

Для предотвращения выбросов в факельную систему при возникновении перебоев с электроэнергией и отключения технологических установок принято решение о строительстве новой линии электроснабжения, которая позволит уменьшить технологические потери.

Таким образом, решение экологических проблем положительно повлияет на экономические показатели, на доходы и налоги в бюджет страны. Весь этот подход и можно обозначить как единство экологии и экономики – двух частей единого взаимосвязанного процесса.

Семь раз замерить и подсчитать

Собственно, реализация проекта по установлению новых границ санитарно-защитной зоны – это элемент нового этапа целой череды параллельно реализуемых проектов АНПЗ, таких как «Повышение эффективности АНПЗ» (снижение издержек) и «Повышение операционной эффективнос­ти АНПЗ» (увеличение объема переработки нефти), строительства новой энергомагистрали и иных инженерных инициатив.

С апреля текущего года в санитарно-защитной зоне АНПЗ работает его подрядчик – ТОО «Рес­публиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха» (ТОО «РНИЦ ОАВ»). Специалис­ты центра проводят натурные исследования для определения границ санитарно-защитной зоны Атырауского НПЗ и уровня загрязняющих веществ в атмосфере.

Мониторинг проводится четыре раза в сутки на восьми контроль­ных точках, расположенных как на границе СЗЗ, так и за ее пределами – в жилых районах. Для проведения исследований используются фотометрический, электрохимический, хроматографический и дозиметрический методы.

В ходе исследований измеряются концентрации 54 видов веществ, в том числе диоксида азота, сероводорода, бензола, метилмеркаптана. Фиксируются уровни шума, вибрации, светового воздействия, электромагнитного излучения и радиационного фона.

Что особенно важно, все работы проводятся открыто – в присутствии жителей близлежащих домов и представителей государственных органов. Также замеры проводятся по всем сезонам года. Весенние замеры уже завершены. Заканчивается анализ замеров нынешнего лета. Впереди аналогичная работа в осенний и зимний сезоны.

Докладывая о ходе работ по сезону «Весна» на заседании общественного экологического совета АНПЗ, представитель ТОО «РНИЦ ОАВ» Ерболсын Дюсупов сообщил, что для формирования окончательных выводов необходимо завершить мониторинг по всем четырем сезонам года.

– Мы завершили весенний этап работы. Только полный годовой цикл наблюдений позволит получить объективную картину и с максимальной точностью – метр в метр, грамм в грамм – определить окончательные границы санитарно-защитной зоны, – сказал специалист.

Но и по первым итогам работы уже сделаны предварительные выводы и разработаны проекты. Работы по СЗЗ подрядчиком АНПЗ продлятся до мая 2026 года. Далее, после анализа и интерпретации полученных результатов, будут приняты окончательные решения. Атырауский АНПЗ намерен осуществить проект по установлению окончательных границ СЗЗ в полном соответствии с Санитарными правилами.