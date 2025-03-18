Аудиосообщения о выдающихся казахстанцах запустят в автобусах Астаны

Транспорт,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Проект направлен на популяризацию национального наследия и формирование исторической осведомленности

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В общественном транспорте столицы стартовал новый познавательный проект. Теперь пассажиры могут слушать аудиосообщения о великих личностях казахского народа, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, проект направлен на популяризацию национального наследия и формирование исторической осведомленности.

Основная цель проекта – широкое распространение информации о деятелях, внесших значительный вклад в культуру и историю казахского народа.

При посадке в автобусы на некоторых маршрутах пассажиры могут прослушать короткие аудиосообщения о жизни и творчестве деятелей, занимающих особое место в казахской литературе и истории.

«Этот проект особенно важен для молодежи, ведь в повседневной жизни у них не всегда есть возможность знакомиться с историей страны. Аудиосообщения позволяют расширять кругозор прямо в дороге», – отмечают организаторы.

Инициатива делает общественный транспорт не только удобным средством передвижения, но и платформой для культурного и образовательного развития. Сейчас аудиосообщения транслируются на 84 маршрутах и охватывают 502 автобуса.

#Астана #акимат #казахстанцы #автобусы #аудиосообщения

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