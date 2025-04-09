«Auyl Fest. Гусеводство» – традиции, аграрный бизнес и гастрономия

Сельское хозяйство
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области Первый Международный тюркский этнокультурный фестиваль «Auyl Fest. Гусеводство» объединил традиции, аграрный бизнес и гастрономию. Петропавловск стал площадкой для масштабного форума, где гусь из привычной сельской птицы превратился в символ устойчивого развития и культурного диалога.

фото акимата СКО

Гусиная дипломатия в действии: в Петропавловске встретились фермеры из Венгрии, России (Татарстан, Башкортостан) и регионов Казахстана. Все они сразу нашли общий язык, ведь, как шутят организаторы, «там, где гусь, там и мир». Среди почетных гостей фестиваля – председатель партии «Ауыл» мажилисмен Серик Егизбаев, аким СКО Гауез Нурмухамбетов, представители дипкорпуса и отраслевые эксперты.

– Наш регион обладает всеми возможностями для развития гусеводства: от благоприятных природных условий до господдержки. Безотходное производство и растущий спрос на продукцию делают эту отрасль особенно перспективной, – отметил глава региона.

Он также напомнил о программе «Ауыл аманаты», которая дает возможность получать микрокредиты под 2,5% для развития бизнеса, включая гусеводство.

– Удивительное мероприя­тие! Никогда не думал, что гуси могут объединить столько людей из стольких стран! Мы увидели, как много общего у наших культур и традиций в сельском хозяйстве, – подчерк­нул фермер из Венгрии.

Фестиваль стал не только отраслевой платформой, но и настоящим гастрономическим праздником. В кулинарном «Гусь-баттле» повара из Петропавловска и Венгрии представили на суд жюри оригинальные рецепты и традиционные блюда, в том числе гуся по-татарски с булгуром, а всего за денежные призы боролись 13 участников. В рамках фестиваля состоялись также национальные игры, концерты этнофольк­лорных ансамблей и выставка достижений в сфере птицеводства.

Особый интерес вызвали гусиные бега – редкий для Казахстана, но очень зрелищный формат соревнований. На старт каждый гусь выходил со своим «тренером» и фан-группой. Птицы стартовали не сразу: некоторые просто стояли и рассматривали зрителей, другие гордо шествовали, не обращая внимания на соперников. Но как только начинала играть музыка и раздавались крики болельщиков, птицы бежали к финишной черте, подгоняемые хозяевами. Зрители не могли сдержать восторг и аплодировали, много смеялись, делали фото на память.

«Auyl Fest» стал новой точкой притяжения для культурного обмена и продвижения сельского потенциала региона. Общий вывод: гуси – это не только вкусно, но и выгодно, учитывая безотходное производство, высокую рентабельность и экологичность. А такие фестивали еще и укрепляют международные связи.

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