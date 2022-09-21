Авиабилеты из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге – комментарий КГА

В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прокомментировали информацию о стоимости авиабилетов по маршруту Москва – Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

«В связи с распространением в социальных сетях информации касательно стоимости билетов по маршруту Москва – Алматы сообщаем, что стоимость билетов в распространяемой информации указана с учетом транзитного рейса через Дубай по маршруту Москва – Дубай (авиакомпания Emirates) и Дубай – Алматы (авиакомпания Air Astana)», – пояснили в КГА.

В ведомстве подчеркнули, что на прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по направлениям Москва – Алматы и Дубай – Алматы тарифы не менялись.

В комитете поделились примерами. По состоянию на 18:00 часов 21 сентября 2022 года цена билета на рейс Москва (Внуково) – Алматы казахстанской авиакомпании SCAT от 24 сентября 2022 года составляет 253 688 тенге и от 29 сентября – 208 078 тенге.

А билет на рейс Дубай – Алматы авиакомпании Air Astana от 22 сентября стоит 334 146 тенге.