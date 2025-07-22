В Астане продолжается заседание суда по делу главы благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе прений прокурор Арман Казекен предложил подвергнуть конфискации и передать в счет возмещения потерпевшим имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем.

В списке значатся люксовые автомобили Mercedes Benz S450, Lexus LX 600, Haval H6 GT, а также Mercedes Benz EQE 500.

Также предлагается изъять частный жилой дом в Астане по улице Е-899, расположенный в коттеджном городке Vela Village; земельный участок; квартиры в жилых комплексах Akbulak Riviera (ул. Амман, 21), Sensata Group (ул. Тәуелсіздік, 56/2), Көк Жайлау (ул. Қазыбек би, 7а), Highvill Gold Ishim (ул. Нажімеденова, 2); парковочные места в ЖК Highvill Gold Ishim и ЖК Akbulak Riviera.

Кроме того, в списке присутствует дебиторская задолженность Перизат Кайрат на сумму 46,7 млн тенге и 10 млн тенге, размещённые на счёте Федерации настольного тенниса.

Помимо прочего конфискации подлежат 100%-ная доля участия в уставном капитале компании Rebel Flowers; предметы роскоши, в том числе сумки, украшения, обувь и аксессуары, приобретённые, по версии следствия, на преступные средства.

А также денежные средства на счетах подсудимой и её матери, и на счетах ликвидированного благотворительного фонда и цветочного магазина.

Напомним, сегодня гособвинение запросило для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств в целях благотворительности, сроком на 10 лет.