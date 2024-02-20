На 14 млн тенге нарушил ПДД житель Семея

Сотрудники группы розыска управления местной полицейской службы департамента полиции области Абай задержали владельца иномарки с задолженностью более 14 млн тенге.

— Согласно постановлению частного судебного исполнителя у 28-летнего жителя областного центра есть непогашенная задолженность перед микрофинансовой организацией, от уплаты долга он злостно уклоняется. Наложение ареста, изъятие автомобиля считается одной из мер исполнения документа, — детализировали в правоохранительных органах.