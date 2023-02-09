Автобус и легковушка столкнулись в Семее

В результате ДТП водитель ВАЗ обратился за медицинской помощью.

Фото: polisia.kz

В Семее на улице Аэропортовской 62-летний водитель автобуса Dong Feng при развороте столкнулся с попутно движущимся ВАЗ 2114, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП водитель ВАЗ обратился за медицинской помощью.

В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб".

Мужчине грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления ТС на срок до 6 месяцев, добавили в полиции.