Автодорогу республиканского значения затопило в Костанайской области

Паводки
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Ситуация находится под контролем, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Житикаринском районе Костанайской области в результате потепления и интенсивного таяния снега зафиксирован перелив воды через автодорогу республиканского значения.

Перелив протяженностью 40 метров и высотой до 10 сантиметров произошел в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на реке Желкуар.

Это сезонное явление, наблюдаемое ежегодно из-за отсутствия мостового перехода.

Угрозы населенным пунктам нет, дорожное сообщение сохраняется.

Для обеспечения безопасности организовано круглосуточное дежурство. На участке установлены сигнальные столбы, предупреждающие водителей о возможных рисках.

Ситуация находится под контролем.

#паводки #Костанайская область #Житикаринский район

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