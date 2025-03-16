Автодорогу республиканского значения затопило в Костанайской области

Фото: МЧС РК

В Житикаринском районе Костанайской области в результате потепления и интенсивного таяния снега зафиксирован перелив воды через автодорогу республиканского значения.

Перелив протяженностью 40 метров и высотой до 10 сантиметров произошел в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на реке Желкуар.

Это сезонное явление, наблюдаемое ежегодно из-за отсутствия мостового перехода.

Угрозы населенным пунктам нет, дорожное сообщение сохраняется.

Для обеспечения безопасности организовано круглосуточное дежурство. На участке установлены сигнальные столбы, предупреждающие водителей о возможных рисках.

Ситуация находится под контролем.