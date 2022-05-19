Автодром на выезде

Жители Северо-Казахстанской области больше месяца не могли сдать экзамены по вождению, чтобы получить заветные водительские права.

Как выяснилось, они ждали, когда на автодроме СпецЦОНа заменят старое оборудование на новое.

Надо сказать, что экзамены по вождению в СКО сдают на автодроме. И этот автодром единственный на всю область. Начинающие автолюбители устремляются сюда со всех районов, в том числе из самых отдаленных поселков. Многие не могут сдать экзамен с первого раза, поэтому вынуждены приезжать в Петропавловск во второй, третий и четвертый раз. Бесплатными считаются только первые две попытки, за каждую последующую приходится платить.

Между тем не в первый раз автодром СпецЦОНа оказывается в центре общественного внимания. Был случай, когда члены общественного совета Петропавловска разбирали письмо членов профобъединения по подготовке водителей, в котором они сетовали, что объект находится в аварийном состоянии. Сомневались общественники и в правильности передачи автоЦОНа из-под ведомства полиции в НАО ГК «Правительство для граждан». Они ожидали большей прозрачности в работе, предлагали вернуть экзамены по вождению из искусственной в реальную городскую среду, – дескать, автодром полезен только для тренировок по вождению.

Раньше ведь так и было: после сдачи экзамена по теории курсант садился в машину и вместе с инструктором ГАИ ехал по городу, реагировал на «помехи справа», пропускал пешеходов на «зебре», ориентировался по сигналам светофора. Такая система была понятна, разумна и прозрачна. Теперь же курсанты тренируются на автодроме, а в итоге, получив водительские удостоверения, не все готовы управлять транспортными средствами в реальных городских условиях.