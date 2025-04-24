Автокараван в честь юбилея Великой Победы проехал по селам Жамбылской области

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Специальный тур по региону под девизом «Ардагерлерге мың алғыс» организован областным филиалом партии Amanat и местными властями в рамках акции «Жеңістің 80 жылдығына – 80 ізгі іс», передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото предоставленJ ЖОФ партии AMANAT

Свой маршрут в сельскую местность колонна автомашин начала прокладывать из таразского парка Победы им. Б. Момышулы, откуда участников автотурне на торжественной ноте провожала городская общественность. Напутственные слова от лица местных жителей высказал председатель областного филиала партии Amanat Дауыл Бейсенкулов, отметив героизм и отвагу воинов, вставших на защиту нашей Родины во время нападения фашистских захватчиков. Он отметил, что в тот страшный для всех период только одна Жамбылская область с численностью населения 400 тысяч человек отправила на фронт около четверти всех своих жителей.

Сегодня из общего числа участников войны от региона среди нас остались лишь шесть человек. В их числе - Рахымжан Мамралиев, Иван Макеев, Муталип Ережепбаев, Григорий Нещеретнев, Шалданбай Шанбаев и Геннадий Иванов. Нельзя забывать и о неоценимом труде на полях сражений тех, кто приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны. В настоящее время из этой категории в области проживает 110 человек.

В своем выступлении председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев сказал, что социальный автокараван - это своего рода дань уважения бессмертному подвигу отцов и дедов, которые разгромили беспощадного врага и защитили родную землю. Он также отметил неоценимый вклад граждан, трудившихся в тылу, которые с каждым днем приближали долгожданную победу.

В составе автокаравана были квалифицированные врачи, юристы, работники социальной сферы, активисты молодежного крыла «Жастар Рухы», общественные деятели и сотрудники молодежного ресурсного центра. На протяжении нескольких дней они ездили по территории всех десяти районов области, посещая даже самые отдаленные ее уголки. Участники тура оказали простое человеческое внимание и квалифицированную помощь специалистов как фронтовикам и лицам, приравненным к ним, так и труженикам тыла. В свою очередь молодежь помогла справиться им с домашними делами.

В рамках проекта также даны бесплатные юридические и медицинские консультации жителям сел. Кроме того, в сельских населенных пунктах участники автокаравана возложили цветы монументам павшим героям на фронтах Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания. Свою миссию автокараван завершил в Мойынкумском районе, где были подведены итоги работы.

- Мужество и самоотверженность, проявленные нашими фронтовиками в годы войны, а также их незабываемые подвиги золотыми буквами вписаны в летопись страны и мировую историю. Победа в этом кровавом противостоянии досталась с большим трудом и ценой огромных потерь и жертв. Именно по этой причине филиал партии вместе с акиматом области решили организовать автокараван, цель которого оказать помощь и улучшить условия жизни ветеранов и людей, приравненных к ним, а также привлечь внимание общественности к таким понятиям и ценностям, как патриотизм и социальная ответственность, - подчеркнул Дауыл Бейсенкулов.

#Жамбылская область #День Победы #ВОВ #автокараван

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