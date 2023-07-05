Автомобильные пункты пропуска на границе РК и КНР не будут работать 6 июля

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Комитет государственных доходов сообщил, что в связи с празднованием Дня столицы Республики Казахстан 6 июля 2023 года пропуск транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает Kazpravda.kz.

"Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - проинформировали в КГД МФ РК.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.