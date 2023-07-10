Автоцистерна с 23 тоннами серной кислоты перевернулась на трассе в ВКО

На место происшествия выезжали аким района и комиссия из числа уполномоченных органов.

Фото: Kazpravda.kz

Между селами Акбулак и Егиндыбулак Курчумского района Восточно-Казахстанской области перевернулся грузовой автомобиль с цистерной серной кислоты в объеме 23 тонны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Отмечается, что вследствие ДТП разлилось примерно 20-21 тонна серной кислоты.

На место происшествия выезжали аким района и комиссия из числа уполномоченных органов.

Аварийно-спасательные работы начаты с применением специальной техники.

Правовая оценка и ответственность будет определена в соответствии с законодательством, добавили в РСК.

Отметим, в апреле также в ВКО на трассе Усть-Каменогорск - Алтай столкнулись легковушка и цистерна с серной кислотой объемом 25 тонн. Из лопнувшей цистерны порядка трехсот литров было разлито на рельеф местности.