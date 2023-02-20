Автовоз и поезд столкнулись в Актюбинской области
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При столкновении автовоза и рабочего поезда на трассе в Актюбинской области пострадал мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
20 февраля примерно в 15:50 на железнодорожном переезде «Жазык» трассы Самара – Шымкент произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель автовоза проехал на запрещающий сигнал светофора на переезде и столкнулся с рабочим поездом.
В результате ДТП пострадал водитель автовоза.
Обстоятельства ДТП уточняются.