Айдаһар против лох-несского чудовища

Кокколь, Айнаколь и другие

Регион известен не только множеством памятников археологии и культуры, благодаря чему он стал привлекателен для туристов из зарубежных стран, любящих историю, но и целым рядом природно-ландшафтных объектов, притягивающих, словно магнит, своей девственной красотой и чарующими видами.

Взять хотя бы горное озеро Кокколь, которое расположено в Каракыстакской долине Меркенского района. Примечательно, что в него не впадает ни одна река, но при этом водоем не пересыхает, и ему удается держать постоянный уровень воды. Как выяснилось, все дело в необычной структуре его дна, содержащего моренные отложения, которые позволяют сохранять лед на протяжении долгого времени, а подпитка озера, скорее всего, идет за счет ряда пещер, обнаруженных исследователями под водой.

Свое название акватория получила из-за зеленовато-синего цвета воды. Интересен тот факт, что вода в озере остается постоянно свежей и чистой, к тому же из-за своего богатого минералами и солями состава обладает целебными свойствами. Об озере сложено немало гипотез и легенд, что может положительно отразиться на привлечении туристов, интересующихся тайнами и загадками, особенно из зарубежных стран. К примеру, среди местных жителей с давних пор живет легенда о том, что в воде обитает водяной дракон Айдаһар. В перспективе она может сыграть позитивную роль подобно сказанию о лох-несском чудовище, широко распространенному далеко за пределами Шотландии и ежегодно привлекающему к озеру массы туристов.

Сразу вспоминается и ущелье Коксай в Жуалынском районе, находящееся на территории заповедника Аксу-Жабаглы. Название этого объекта с казахского языка переводится как «зеленый овраг». В теплое время года ущелье покрывается ковром из разнотравья и зарослей. Уверен, его красота, разнообразие ландшафтов и природные богатства не оставят равнодушным даже избалованного и видавшего виды путешественника. Тот, кто побывал здесь хоть раз, вряд ли сможет забыть чистый горный воздух, ветер, слегка обдувающий лицо и заставляющий выбросить из головы все заботы, и ощущение бесконечной свободы. Стоя на краю скалы и раскинув руки в стороны, чувствуешь, что за спиной словно вырастают крылья.

По берегам горной реки Коксай растут арча, ирис, облепиха, шиповник, березы, чаб­рец, мята, мох, цветы... Среди последних есть и те, что занесены в Крас­ную книгу Казахстана. К примеру, тюльпаны Кауфмана, являющиеся эндемиками Средней Азии. На территории Казахстана в диком виде они встречаются только в Жамбылской и Туркестанской областях. Эти цветы считаются самыми ранними из других видов тюльпанов, начинающих цвести сразу после таяния снега. Полюбоваться ими весной в регион приезжают гости из других областей республики и зарубежных стран.

Археолог и краевед, директор научной организации «АРК» Искандербек Торбеков опасается за дальнейшую судьбу тюльпанов. По его мнению, в ближайшее время на нее могут оказать существенное влияние в первую очередь именно люди, приезжающие отдохнуть за город. Не раз приходилось наблюдать картину, когда они собирали букеты цветов, не зная о том, что согласно законодательству, за это полагается наказание. И, как правило, эти люди срывают самые красивые и самые крупные бутоны, а ведь они могли бы дать продолжение своему виду. Таким образом, заметно ухудшается генофонд.

– С 2019 года на областном и респуб­ликанском уровнях нами проводится фестиваль, посвященный защите и пропаганде жамбылских тюльпанов. В нем приняли участие уже около 70 тур­операторов и зарубежные ученые. В результате число туристов, посещаю­щих регион только для того, чтобы полюбоваться тюльпанами, уже в этом году превысило две тысячи человек, – отметил директор Туристско-информационного центра «Тараз-Туризм» Маханбет Рахимжанов.

Он также сообщил, что в прошлом году группой энтузиастов при поддерж­ке местных властей был снят документальный фильм «Тюльпаны: наследие». Он погружает зрителей в богатый рас­тительный мир региона, демонстрирует большое разнообразие тюльпанов, раскрывая их символическое значение и роль в жизни человека. Кроме того, фильм рассказывает об истории и легендах, связанных с этими удивительными цветами, а также о том, как успешно используется их красота в целях развития туризма в других странах.

– Выпущенный видеопродукт не только превосходно демонстрирует экологические достопримечательнос­ти области, но и поднимает вопросы пред­отвращения ущерба окружающей среде и сохранения природных территорий, где распространены тюльпаны. Примечательно, что 11 из 34 видов тюльпанов, произрастающих в Казахстане, можно встретить в Жамбылской области. К тому же четыре вида из них занесены в Красную книгу Республики Казахстан, а тюльпан Грейга – в международную Красную книгу, – сказал Маханбет Рахимжанов.

Один из первых фестивалей тюльпанов дал возможность проявить себя местным ремесленникам

По признанию авторов фильма Александра Бэрри и Александра Лукьянчикова, идея его создания родилась еще в 2019 году, но из-за недостаточных собственных сил и средств на тот момент реа­лизовать ее получилось только спустя четыре года. Красной нитью через все повествование фильма проходит в первую очередь идея сохранения тюльпанов и бережного отношения к ним, а затем уже их продвижения в качестве бренда региона. Если мы не сможем защитить цветы от вымирания сегодня, то уже через некоторое время увидим их только на картинах, фотографиях и в кино, считают создатели фильма.

В Аксу-Жабаглинском заповеднике туристы – довольно частые гости, но, увы, не у всех присутствует экологическая культура. Порой печально видеть, как некоторые отдыхающие оставляют пос­ле себя целые груды пластиковых бутылок, пакетов, упаковок и других бытовых отходов. Причем это касается не только охраняемой территории, но и других природных мест. Раз уж нам достался такой райский уголок на Земле, хорошо бы его сохранить в первозданном виде.

Есть в этом районе и неглубокое, но очень холодное моренное озеро. Местные жители называют его Айнаколем (Зеркальным озером). Действительно, оно похоже на зеркало, в котором ночью отражаются звезды, а днем – пролетаю­щие птицы, облака и вершины гор.

Здесь же находится и знаменитый Коксайский каньон. С Большим каньоном реки Колорадо в США его, конечно, не сравнить, но зато по красоте и величию он ничем не уступает известному Чарынскому собрату. На кажущейся поначалу безжизненной территории каньона жизнь бьет ключом. Здесь полно насекомых, мелких грызунов и птиц. А неприступные скалы облюбовали грифы. Немало здесь и разных видов флоры, среди которых ива, арча, рябина...

Впервые мне довелось побывать в ущелье Коксай около 13 лет назад. Мы ехали дорогой, которая запомнилась крутым подъемом в горы по краю обрыва. Это, как говорится, зрелище не для слабонерв­ных, и нужно отдать должное водителю автобуса, который прекрасно справился с управлением. Наши ожидания были вознаграждены! Даже с высоты всего в несколько сотен метров взору открылся вид, который врезался в память навсегда. На фоне голубого неба белели снежные шапки горных вершин, укутанные одея­лом из облаков, а зеленым густым зарослям, казалось, не было конца. Грудь переполняли чувства восторга, свободы и радости, хотелось, как в фильмах, встать на край скалы и что-нибудь прокричать.

Где не ступала нога человека

Богатство природы области имеет огромный потенциал для развития в региональном туризме экологического направления. Это оценило и руководство Туристского информационного центра, которое с недавних пор начало активно действовать, придерживаясь именно этого вектора.

– По данным экспертов Всемирной туристской организации, за последние десять лет экологический туризм становится более популярным, служит инструментом устойчивого развития любого государства. Мы решили не отставать от всеобщей тенденции, – отметил Маханбет Рахимжанов.

По его словам, в Жамбылской области достаточно мест с живописной природой, не подверженных антропогенному воздействию. Это ущелья в горах Таласского Алатау Западного Тянь-Шаня (Коксай, Аксай), ущелья Кыргызского Алатау (Макпал, Шалсу, Кара-Арча, Шошкалы), ущелья в государственном заповеднике Бериккара (Саясу, Журиндисай, Бериккара, Шеримбайсай и Аксакалсай), Сандыктасское ущелье, многочисленные реки и озера (Талас, Аса, Биликоль, Акколь, водо­хранилище Терс-Ащибулак). Также среди последних – известные в стране и за ее пределами озера Кокколь, Коксай и Айнаколь, расположенные на высоте 2 800 мет­ров над уровнем моря, пески Мойынкум, а также природные места, где не ступала нога человека. Кроме того, в регионе существуют восемь особо охра­няемых природных территорий, которые способствуют открытию в области международных туристских баз и дают большие возможности для развития не только экологического, но и спортивного, охотничьего, рыболовного, культурно-досугового, познавательного, научного и этнографического видов туризма.

– Принципиальным отличием экологического туризма от других видов является защита природных ландшафтов от чрезмерного загрязнения и предот­вращение деградации природных ресурсов, что является главным условием развития индустриального туризма, – отметил директор Туристско-информационного центра «Тараз-Туризм». – В целях развития экотуризма в области на постоянной основе проводится ряд работ. В соответствии с требованиями закона физическим лицам, на имена которых открываются туристические зоны, во временное пользование были предоставлены земельные участки на территориях заказников, расположенных в Жуалынском (заказник «Бериккара»), Меркенском (заказник «Мерке») и Кордайском (заказник «Караконыз») районах.

Мероприятия, организованные и проводимые по инициативе акимата области, в том числе по сохранению окружающей среды, разработке экологических троп в природных горных ущельях, открытию зон экологического отдыха, стимулируют интерес туристов к региону.

По словам Маханбета Рахимжанова, в работе по развитию экотуризма акцент сделан в первую очередь на подрастающем поколении, а через него уже на взрослом населении. Так, для 50 школьников были организованы и проведены познавательные туры с участием инструкторов по туризму в особо охраняемые природные зоны с целью привития им культуры поведения на природе. С участием еще 50 старшеклассников и студентов колледжей в ущелье Макпал прошли практические занятия по правилам безопасности скалолазания под руководством инструкторов по альпинизму. В горах Меркенского, Жуалынского и Жамбылского районов организованы экологические акции с участием около 40 учащихся школ и госслужащих. Вместе с тем разработаны 10 туристических троп по ущельям. На основании материалов отчета экспедиционного обследования территорий, на которых предполагается создание маршрута, разработаны соответствующие паспорта.

Развитие экотуризма таразский туристский инфоцентр видит в налаживании взаимодействия с международными организациями. В их числе – Всемирная туристская организация, Организация Объединенных Наций, Всемирный фонд дикой природы, Международный союз охраны природы и природных ресурсов и другие. Предусмотрено проведение конференций, совещаний, симпозиумов, в том числе международных. Планируются разработка экологических маршрутов по пешему туризму, велотуризму, верховой езде и наблюдению за птицами, а также организация экотуристических экспедиций.

– Кроме того, мы хотим реализовать ряд совместных проектов с общественными организациями, занимающимися экотуризмом, в направлении охраны окружающей среды, провести экологические фестивали, конкурсы, соревнования и походы с участием студентов и школьников, а также организовать мероприятия по сохранению ландшафта дикорастущих тюльпанов, находящихся под угрозой исчезновения, – заключил Маханбет Рахимжанов.