Айналайын, Мбаппе!

Зарина Москау

Исторический матч нашего «Кайрата» с королевским клубом Real Madrid еще раз показал, какой у нас эмпатичный, искренний, позитивный народ с открытой душой.

фото Юрия Беккера

Интересно было читать сообщения в чатах. Так, в домовом чате апашка из третьего подъезда написала, что испекла жеті шелпек, и спрашивала, кто не спит. Не спали многие – и радостно разобрали горячие шелпеки, не забыв сказать «қабыл болсын». А в чате одного из профессиональных сообществ предлагали проговаривать аффирмации, чтобы помочь нашим ребятам в игре. В чате аульном аксакалы давали бата, ажешки писали слова молитвы, призывая всех молиться вместе.

К слову, за неделю на странице футбольного клуба Real Madrid стало на миллион подписчиков больше. И почти все вновь пришедшие подписчики – казахстанцы. А под десятком последних постов сотни тысяч комментариев от наших соотечественников. И каких комментариев!

До игры большая часть была обнадеживающей, с пожеланиями чуда. Особенно запомнилось сообщение пожилой женщины: «Айналайын, Мбаппе, сенде жеңіс көп қой, өзің қара домалақ екенсің, қазаққа ұқсайтын, осы жолы біздің жіггітерге болысып кет, батамды берем» – «Айналайын, Мбаппе, у тебя уже много побед, в этот раз будь на стороне наших джигитов, ты и сам похож на казаха. Благословлю тебя».

После игры писать не перестали. Что примечательно, не было злых и негативных слов. Напротив, люди благодарили футболистов «Кайрата» за эмоции, вратаря Шерхана за волю к победе и вообще всех испанцев и всех во всем мире. Когда же вратарь испанской команды Куртуа и наш Шерхан обменялись футболками, пошел шквал виртуальных аплодисментов. «Это хороший ырым, пусть наш мальчик станет таким же маститым игроком, как Куртуа»; «Жуғысты болсын»; «Пусть ему тоже перейдет удачливость мадридского игрока». Блогер Алексей Алексеев пишет о секрете всеобщего счастья, которое захватило Казахстан, несмотря на проигрыш: «Мы видим не пять пропущенных, мы видим сколько отбитых!.. Наверное, такого в мировой истории футбола еще не было, но есть у нас, в Казахстане».

Исторически сложилось так, что наши предки воевали много и продолжительно, защищая свои земли. А женщины, оставаясь дома, молились за них, совершали разные обряды, веря, что это поможет. Футбол, конечно, не война, но технически все же битва. И генетическая память сработала, включив в женщинах те самые «кнопки», которые были «задуманы» для оберега...

А как все радовались, когда Шерхану бизнесмен из Тараза подарил автомобиль! И эта способность радоваться за другого – как маркер нашего общества. Мы умеем сопереживать, умеем разделять радость и боль, мы действительно единый народ Казахстана. И если это мы еще раз поняли благодаря футболу и этому матчу, то пусть будет благословен футбол.

Одна из главных функций спорта – объединение народов и стран. Спорт раздвигает границы и стирает условности, делая ближе людей, культуры, языки, пробуждая патриотизм. Яркое тому подтверж­дение мы все увидели на этой неделе, когда пульс казахстанцев бился в едином ритме, по крайней мере один вечер – точно. И пусть счет был 5:0 – но мы выиграли, показав всем и себе в первую очередь, что у нас есть молодежь, в которую стоит верить, и есть спорт, который стоит поддерживать.

