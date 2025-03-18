Айнур Сабитова: Уважение к прошлому – это основа достойного будущего

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на четвертом заседании Национального курултая, подчеркнул, что перед отечественной исторической наукой и интеллектуалами стоит важная задача - изучение истории страны в контексте обширной цивилизационной парадигмы. Он подчеркнул важность объективного анализа советского периода без однобокого подхода. О месседжах президента на курултае и инициативах в сфере науки и образования – мы поговорили в интервью с директором Института Сорбонна-Казахстан, доктором юридических наук, профессором, членом курултая Айнур Сабитовой.

Фото: пресс-служба президента РК

ДИАЛОГ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ФОРМАТА

- Айнур Алимхановна, чем вам запомнилось четвертое заседание Национального курултая?

- Надо отметить, что в этот раз в Бурабае было озвучено еще больше предложений, чем на прошлогоднем курултае в Атырау. 13 марта на курултае работали несколько секций - это более ста членов Нацкурултая, все высказывали свои мнения и взгляды.

Выступление президента Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании было масштабным, были затронуты многие глубинные вопросы, которые волнуют наше общество, - от экономики и социальной политики до духовно-нравственного развития казахстанского общества. Глава государства обозначил итоги работы, проделанной за последние шесть лет, и определил четкие и логичные задачи, как развивать страну в ближайшие годы. Можно сказать, что на платформе курултая в очередной раз состоялся диалог общенационального формата.

Национальный Курултай стал ключевой платформой для общенационального диалога, в рамках которой обеспечено представительство широкого спектра мнений и взглядов населения страны. Это, по замыслу Главы государства, укрепляет связь между властью и народом, способствуя более эффективной и взаимовыгодной кооперации в интересах развития Казахстана.

Самое эффективное взаимодействие у нас происходит на рабочих встречах в рамках секций, потому что к нам на эти секции начали приезжать министры, руководители госорганов, которые непосредственно решают эти вопросы. Они присутствуют не потому, что хотят выступить, а потому что они должны выслушать нас и понять наши проблемы. На заседаниях секций мы обсуждаем вопросы, которые являются не только национальными, но и глобальными вызовами: социальная справедливость, образование, история, национальная безопасность. Все эти вопросы лягут в основу будущих преобразований в государстве.

ИНИЦИАТИВЫ В ОБРАЗОВАНИИ: ЮРИДИЧЕСКИ ГРАМОТНОЕ УЧИТЕЛЬСТВО

- Как представитель сферы образования какие вопросы вы вынесли на обсуждение на площадке Национального курултая?

— На рабочей сессии курултая я озвучила несколько предложений. Первое касается обязательного правового образования для будущих учителей. Современные реалии требуют, чтобы учителя обладали не только методическими и предметными знаниями, но и высокой правовой грамотностью. Однако сегодня педагоги часто оказываются в ситуациях, когда они не могут защитить свои права, не знают, как грамотно выстраивать отношения с родителями, администрацией и системой образования в целом.

Именно поэтому я внесла предложение ввести обязательный курс «Основы прав человека» для студентов педагогических специальностей. Он должен преподаваться на третьем курсе, перед началом производственной практики, чтобы будущие учителя были готовы к правовым вызовам школьной среды.

Кроме того, важно разработать программы повышения квалификации для действующих педагогов. В итоге мы получим сильное, юридически грамотное учительство, что крайне важно для системы образования Казахстана. Это предложение нашло поддержку у Комиссии по правам человека при Президенте РК, в министерстве просвещения и КазНПУ имени Абая.

Остается нерешенным вопрос учета государственных наград, таких как медаль Ы. Алтынсарина, которой ежегодно награждаются лучшие педагоги. Сегодня эти государственные награды никак не учитываются при аттестации. Учителя, удостоенные таких наград, заслуживают того, чтобы их многолетний труд, вклад в образование и общественное признание находили отражение в системе аттестации.

ОТМЕНА БАРЬЕРОВ ДЛЯ PHD-ДОКТОРАНТОВ

Второе предложение касается подготовки PhD-докторантов в Казахстане. Существующая система ставит их в искусственно усложненные условия, требуя от них самостоятельного поиска зарубежных научных консультантов. Университеты зачастую не могут предоставить зарубежных консультантов, несмотря на их обязательное наличие по правилам PhD.

По требованиям консультант должен быть из университета топ-1000, а в некоторых вузах – даже топ-500, что создает непреодолимые барьеры для казахстанских докторантов. Стоит отметить, что в Болонском процессе подобных норм не существует согласно практике многих ведущих европейских университетов.

Я предложила отменить эти критерии и сделать процесс более гибким и доступным для молодого исследователя. Также необходимо пересмотреть регулирующие документы, чтобы убрать избыточные ограничения. На сегодняшний день эта норма отменена.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

По инициативе главы государства в Казахстане активно открываются филиалы ведущих зарубежных вузов, предлагающие двойные дипломы и международные образовательные программы.

Все эти филиалы зарубежных университетов открываются на базе ведущих вузов Казахстана, и это абсолютно верный подход. Государственные и национальные университеты страны получают новые возможности для развития, расширяя спектр образовательных услуг на международном уровне. Это значимое событие для Казахстана, способствующее усилению наших вузов. Благодаря этим инициативам студенты могут участвовать в программах двойных дипломов с зарубежными университетами на системной основе.

Более того, университеты, на базе которых открыты филиалы, становятся центрами притяжения для иностранных студентов, заинтересованных в обучении в Казахстане. Это не только укрепляет академическую репутацию страны, но и повышает ее имидж в международном образовательном пространстве. В этом контексте министр образования и науки совершил значительный прорыв, открывая новые перспективы для развития высшего образования и международного сотрудничества.

Однако на данный момент не существует единого цифрового ресурса, который систематизировал бы информацию о них. Я внесла предложение создать электронный каталог филиалов зарубежных университетов, в котором будет представлен полный реестр: всех зарубежных университетов, открывших филиалы в Казахстане, перечень образовательных программ (включая двойные дипломы), информация о возможностях поступления для казахстанских и иностранных студентов.

Почему это важно? Отсутствие информации затрудняет абитуриентам выбор, особенно студентам из регионов, которые не знают, какие международные программы доступны.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ ДЛЯ НАУЧНОГО ПРОРЫВА

Открытие филиалов ведущих мировых университетов в Казахстане должно не просто расширять образовательные возможности, но и служить катализатором международного научного сотрудничества.

Я предложила организовать полноценную научно-исследовательскую интеграцию филиалов зарубежных вузов, которые открыты в стране с Национальной академией наук РК; использовать потенциал зарубежных преподавателей, работающих в этих филиалах, имеющих ученые степени и научный опыт, для развития казахстанской науки.

Как это можно реализовать? Создать международные исследовательские группы, объединяющие зарубежных ученых филиалов и казахстанских ученых НАН РК, учредить единый международный научный журнал; создать международный междисциплинарный диссертационный совет на базе НАН совместно с учеными зарубежных филиалов.

НАУКОГРАД В КАЗАХСТАНЕ

- На курултае президент озвучил идею о создании двух наукоградов в Казахстане. Как вы оцениваете эту инициативу? Как это может изменить научную сферу в стране?

- Создание наукограда представляет собой амбициозный и перспективный проект, который требует тщательного планирования и расчётов. Президент, опираясь на свой обширный международный опыт и глубокое понимание глобальных трендов, отметил необходимость продуманного подхода к данному проекту, что подчеркивает его стратегическую важность для страны.

Мой опыт сотрудничества работы с французскими университетами дает основание утверждать о возможности успешной интеграции науки, бизнеса и образования. В большинстве французских вузов созданы современные научно-исследовательские лаборатории, где ученые, работая вместе с докторантами и французскими предприятиями, добиваются значимых научных открытий и технологических достижений. Эти исследования не только способствуют развитию академической среды, но и напрямую влияют на экономику регионов, поскольку университеты становятся центрами инноваций, «кормящими» местный рынок труда и экономику.

Пример активного взаимодействия между университетами и местными властями во Франции, где мэрия самостоятельно обращается за поддержкой конкретных проектов, демонстрирует, что такой формат сотрудничества может привести к синергетическому эффекту. Если Казахстан сумеет реализовать хотя бы один подобный проект в рамках наукограда, это станет важным шагом на пути модернизации и инновационного развития страны.

УРОКИ ИЗ ИСТОРИИ

- Президент заявил, что перед отечественной исторической наукой и интеллектуалами стоит важная задача - изучение истории страны в контексте обширной цивилизационной парадигмы. Он подчеркнул важность объективного анализа советского периода без однобокого подхода. Как вы прокомментируете этот призыв президента?

- Призыв Президента к изучению истории Казахстана в широкой цивилизационной парадигме – это не просто научная задача, а стратегический ориентир для всего общества. Нам необходимо глубже осмыслить наше прошлое, видеть его в контексте глобальных процессов, понимать, какие цивилизационные вызовы мы преодолевали и какие исторические уроки можем извлечь.

Безусловно, определенное значение имеет объективный анализ советского периода. Хотим мы этого или нет, но это страницы нашей истории.

Этот этап истории нужно изучать всесторонне: признавая его достижения – индустриализацию, развитие науки, образования и социальной сферы, – но и не замалчивая трагические страницы – репрессии, голод, подавление национального самосознания. Только такой взвешенный подход позволит нам выстроить подлинную историческую правду и избежать искажений, продиктованных политической конъюнктурой.

Этот исторический анализ имеет прямую связь с современными вызовами. Скажу даже больше, честное изучение прошлого – это основа формирования антикоррупционной культуры, уважения к правам человека и гражданской ответственности. Мы должны извлекать уроки из истории, чтобы никогда не повторять ошибок прошлого, укреплять принципы справедливости, верховенства права и правопорядка.

Поэтому призыв президента – это не просто задача для ученых. Это вызов для каждого из нас – интеллектуалов, общественных деятелей, молодежи. Нам предстоит не просто изучать историю, а извлекать из нее опыт, необходимый для построения сильного, независимого и справедливого Казахстана.

И особенно важно понимать: подрастающее поколение имеет неотъемлемое право знать всю правду о прошлом — без искажений, без замалчивания сложных и неудобных фактов. Молодежь должна видеть историю во всей ее полноте: как в великих свершениях, которыми мы гордимся, так и в тяжелых испытаниях, через которые прошел наш народ. Только осознав прошлое во всей его многогранности — и в его созидательных, героических страницах, и в непростых, трагических уроках, — мы сможем воспитать поколение, которое будет строить сильный, справедливый и независимый Казахстан.

И среди его страниц есть важнейший период для нашего народа – испытание Великой Отечественной войны. Это славная летопись героизма казахстанцев, сотни тысяч наших соотечественников сражались на фронтах, а те, кто остался в тылу, самоотверженно трудились ради Победы. Мы не имеем права забывать их подвиг – эту страницу истории никто не сможет стереть из памяти народа.

С детства мои родители, а позже учителя каждый год 9 мая водили меня к Вечному Огню, прививая чувство благодарности и уважения к памяти тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Сегодня я продолжаю эту традицию: вместе со студентами и волонтерами мы ежегодно возлагаем цветы к Вечному Огню.

Однако изучение истории Казахстана не должно ограничиваться только XX веком. Глубокое знание своих корней – ключ к осознанию национальной идентичности. Молодёжи важно понимать, кто были их предки вплоть до седьмого поколения, откуда идут их истоки, какие ценности и традиции они передавали. Особое место в исторической памяти занимает период Казахского ханства и Золотой Орды. Это время великих подвигов, когда наши предки не только создавали государственные институты, но и мужественно отстаивали территорию от внешних врагов, сохраняя суверенитет своих земель.

Сегодня мы видим, что интерес к этим страницам истории среди молодёжи растёт. Независимо от специальности, всё больше молодых людей стремятся узнать подлинную историю казахского народа, его героев и общественных деятелей. В этом контексте особенно важно, что государство уделяет внимание популяризации исторического наследия. Через СМИ, документальные и художественные фильмы молодежь получает доступ к знаниям о выдающихся личностях казахского народа – ханы, батыры, писатели, общественные деятели – всё это формирует мышление подрастающего поколения, укрепляет национальную идентичность.

Необходимо издавать книги о выдающихся казахских личностях, истории и корнях нашего народа, наполненные подлинной и достоверной информацией, при этом важно, чтобы они были финансово доступными для подрастающего поколения, чтобы любой молодой человек или студент имел возможность приобрести такую книгу. Важно издавать такие книги на разных языках. Это большая работа, которая уже ведётся, но её необходимо продолжать и усиливать.

Кроме того, ещё одним важным направлением исследований должно стать изучение философии права и традиционного казахского правопорядка. Казахское обычное право – это не просто исторический пласт, а основа справедливости и правосознания нашего народа. Исследователям, особенно юристам, следует глубже изучать этот пласт правовой культуры, проводить научные исследования и популяризировать их среди молодежи. Это поможет не только лучше понимать наследие предков, но и укрепить правовую культуру современного Казахстана.

Таким образом, изучение истории – это не только путь к познанию прошлого, но и ключ к построению сильного, независимого и справедливого государства. Я убеждена, что важно не просто помнить, но и передавать эту память новым поколениям, потому что уважение к прошлому – это основа достойного будущего.