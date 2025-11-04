Азарт, мастерство и гармония
Кошкарбек Тусипов
В Астане на арене конно-спортивного оздоровительного комплекса «Арғымақ» завершился чемпионат страны по конкуру (преодоление препятствий). Соревнования проводились под эгидой Министерства туризма и спорта и Федерации конного спорта, а также при поддержке Национального олимпийского комитета Казахстана и компании «Казцинк». Основная цель состязаний – развитие и популяризация конного спорта в республике, повышение уровня подготовки спортсменов и судей, а также определение сильнейших всадников и лошадей страны.