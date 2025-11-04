Соревнования длились три дня: кони и их лихие наездники преодолевали препятствия высотой от 120 до 145 см. Победители и призеры определялись по результатам прохождения маршрутов с наименьшим количеством штрафных очков и лучшим временем.

Интриг в состязаниях за все три дня было очень много. Но все же решающим был последний день выступлений, где в группе «А» (высота препятствий до 145 см) первое место заняла Раиса Соколенко на лошади Уран-Над Виграми (конный клуб Prestige Horse Club), на втором месте финишировал Олег Соколенко на лошади Синдерелла (Prestige Horse Club), а тройку лидеров замк­нула Ксения Баталова на лошади Леди Ди (КСК «Дарнис»).

В группе «B» (высота препятствий до 130 см) победителем стала Эстелла Бабаян на лошади Таймаз (КСК Шымкента), на втором мес­те расположился Ануар Досмаи­лов на лошади Оба­ма (клуб «Кокпар Астана») и третьей стала Раиса Соколенко на лошади Клю Голд (Prestige Horse Club).

Абсолютным же чемпионом Казахстана по конкуру в группе «А» стали Олег Соколенко и его лошадь Синдерелла, второе место заняла Раиса Соколенко, которая выступала на вышеупомянутом коне Уран-Над Виграми. Третье место поделили Азамат Хасенов на лошади Мун Фейри (клуб «Кокпар Астана») и Ксения Баталова на Леди Ди.

В группе «B» победила Эстелла Бабаян, выступавшая на лошади Таймаз, второе мес­то занял Нурболат Карткожак на коне Буркит (Prestige Horse Club), и тройку лидеров замк­нули Ануар Досмаилов и его верный друг Обама.