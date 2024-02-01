Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»

Авторитетный эксперт делится мнением о состоянии геологической науки, возможностях повышения инвестиционной привлекательности нефтедобычи, поправках в законодательство, регулирующее эксплуатацию недр, а также о недавней встрече с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

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Уходить глубже, получать больше

Саят Боранбеков:

– Наш разговор хотелось бы начать с вопросов, касающихся геологоразведки. Балтабек Муханович, как Вы считаете, чего можно ожидать в будущем от научных изысканий в этой сфере и какие меры необходимо предпринимать Правительству совместно с бизнесом, инвесторами, чтобы стимулировать добывающие отрасли экономики?

Балтабек Куандыков:

– Когда мы говорим: «Эра «легкой» нефти заканчивается», то имеем в виду, что добыча полезных ископаемых становится более сложным и затратным процессом. «Легкая» в смысле извлечения из недр нефть – это, например, эмбинские месторождения, которые находятся на глубине одной-двух тысяч метров, или мангистауские Каламкас, Каражанбас, Северное Бузачи – 500–700 метров залегания. Пришло время, когда мы практически извлекли такое сырье – нефть высокого качества с малых глубин.

Не стоит думать, что открытий крупных уникальных месторож­дений в Казахстане больше не будет. На сегодня Казахстан добывает до 90 миллионов тонн нефти в год, и вновь открытые месторождения объемом один-два миллиона едва ли смогут существенно влиять на общие показатели добычи. Поэтому рекомендации ученых-геологов звучат четко и однозначно: нужно идти глубже.

Благодаря работе специалистов, которые несколько лет занимались изучением геолого-геофизических материалов на территории нашей страны, были переоценены ресурсы углеводородов, и данные об этих ресурсах значительно увеличились. Такая переоценка прежде всего связана с глубинными толщами пород – семь-восемь километров. То есть за нефтью придется уходить намного дальше вглубь. И эта проблематика касается не только Казахстана: бурение глубоких скважин – общемировая стратегия.

Не менее важно и использование новых технологий для повышения коэффициента нефтеотдачи. В этом также заключается прогресс всей мировой экономики. Современные технологи­ческие разработки используются в Норвегии, Китае, России, странах Персидского залива, других нефтедобывающих государствах, и мы не должны отставать.

Основная масса месторождений Казахстана преодолела пик добычи и находится в поздней стадии разработки, что требует внедрения специальных методов для интенсификации добычи. Но используемые сейчас технологии и более современные не являются взаимоисключающими, наоборот, они дополняют друг друга.

Одним словом, хотим мы того или нет, нам придется отвечать на запросы сегодняшнего дня и идти на более глубокие горизонты, где можно ожидать открытия крупных залежей углеводородов, подобных Тенгизу, Кашагану, Карачаганаку, и использовать совре­менные подходы к разработке старых месторождений.

Так что вопрос, как быть с большим количеством месторождений, которые сегодня дают всего лишь 20 миллионов тонн из добываемых за год 90 миллионов, остается более чем актуальным. И нам еще нужно учитывать перспективу: через два-три года Казахстан сможет извлекать до 100 миллионов тонн нефти в год, такие возможности и потенциал есть.

Фундамент закладывает наука

Яромир Рабай:

– Как раз учитывая перспективы Казахстана в области добычи полезных ископаемых, хотел спросить, какая ситуация складывается в геологической отрасли. Мы знаем, что есть определенное советское наследие в части изученности территории, есть задел, который получен в период независимости страны, но хочется понимать степень готовности к новым открытиям с точки зрения научного потенциала, подготовленных кадров, инфраструктуры: научно-исследовательских центров, институтов, лабораторий, вовлеченных в процесс.

Балтабек Куандыков:

– В Казахстане сейчас известны 15 нефтегазоперспективных бассейнов, и многие из них относятся к категории малоизученных. Значительные ресурсные базы углеводородов определены в регионах Северного, Центрального Казахстана, на юге страны. Но, как известно, нефтедобыча у нас сконцентрирована преимущественно в западных регионах. Освоение новых территорий – одно из наи­более актуальных направлений геологической науки.

О каких проблемах геологоразведки я бы стал говорить в первую очередь? Не так давно прошел первый съезд геологов Казахстана, и мои коллеги часто поднимали тему слабого государственного финансирования. И это справедливо. Приведу пример: на весь 2023 год для поисковых и геологоразведочных работ государство выделяло около восьми миллиардов тенге. Любой специа­лист скажет: эти средства не покрывают затраты на бурение даже одной глубокой скважины, примерно в пять – пять с половиной километров.

На встрече с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, куда меня и моих коллег пригласили после съезда, мы привели этот пример. И он немедленно спросил, сколько средств необходимо для полноценной геологоразведки? По нашим расчетам, если ежегодно на постоянной основе будет выделяться порядка 80 миллиардов тенге, этого хватит для получения достаточных для экономики объемов сырья, и не только нефти, но и всех полезных ископаемых. Эту информацию Президент позитивно воспринял и пообещал, что будут приняты меры для увеличения финансирования геологоразведочной отрасли.

Я считаю участие государства на этом этапе незаменимым. У нас огромная территория нефтегазоносных бассейнов, и вначале нужно вложить бюджетные средства в изучение недр, чтобы определить наиболее перспективные участки, на которые затем можно приглашать инвесторов. На голое поле инвестор не придет, он согласится работать там, где более-менее понятны перспективы. Приведу еще такие цифры. Для геологического изучения недр из расчета на один квадратный километр в Казахстане выделяется всего восемь долларов, для сравнения: в России – 25, Узбекистане – 98, Австралии – 167, Канаде – 203.

Затраты на научные и изыскательские работы окупятся сторицей: через аукционы подписными бонусами, в виде налогов с разработки новых месторождений, дополнительными рабочими местами и другими социальными дивидендами. Давайте представим, что нефтяные месторож­дения открыты и переданы в эксплуатацию в зонах Костаная или Петропавловска – это же второе дыхание для промышленности этих областей, большой толчок для развития регионов и соответственно для роста благосостояния населения.

Вы правильно акцентируете вопрос на кадрах. Сейчас геологической наукой заниматься практически некому. Есть единственный отраслевой институт геологических наук имени К. И. Сатпаева, но и там недостаточно специалистов, он столкнулся с проблемой старения научных кадров. Обновление коллектива началось не так давно, сейчас в него вливаются молодые ученые.

А тем временем полученные за десятилетия кропотливого труда геолого-геофизические данные, в том числе по нефтяным площадям, пылятся в архивах – их некому обобщать, анализировать, чтобы разрабатывать актуальное, научно обоснованное направление работ по изысканию новых месторождений. У меня есть предложение именно для такой работы создать специализированный научный центр, например, при вновь созданной Национальной геологической службе.

Экспортная доля казахстанской нефти превышает 60% от общего объема экспорта. Именно поэтому большое значение имеет развитие научной составляющей геологоразведки, подготовка кадров и главное – постоянное, стабильное и достаточное финансирование региональных изыскательских работ.

На контроле у Президента

Саят Боранбеков:

– Все, кто имеет отношение к нефтегазовой отрасли, в том числе члены нашей ассоциации, с большим интересом наблюдали за встречей с Главой государства, о которой Вы уже упомянули. И это понятно: на ней обсуждались насущные проблемы отрасли. Но в силу того, что пока идет проработка поднятых в ней вопросов, информации недостаточно. Было бы интересно узнать из первых уст, о чем Вам удалось поговорить с Президентом?

Балтабек Куандыков:

– Поводом для этой встречи стало письмо ветеранов отрасли к Главе государства по результатам первого съезда геологов. В нем говорилось о главных проблемах геологической отрасли. Для нас самих стало большой неожиданностью, как быстро последовала реакция на наше обращение.

Касым-Жомарт Кемелевич только к утру вернулся из Китая, где у него был очень напряженный график, а уже ближе к обеду он принимал нас. Встреча, которая планировалась на 20 минут, заняла больше часа, нам удалось поднять практически все сущест­вующие на сегодняшний день проблемные вопросы и предложить идеи по совершенствованию управления отраслью.

Зашел разговор о ситуации в моногородах. Большинство из них привязано к месторождениям. Взять Жанаозен и нефтегазовое месторождение Узень. Оно пока обладает достаточными ресурсами, но нужно уходить на новые горизонты. Бурение глубоких скважин там планировалось давно, но по разным причинам работы задерживались.

Для региона, где население так или иначе занято в основном в нефтегазовой отрасли – непосредственно в добывающей или в сервисной части, в обслуживании, – развитие добычи жизненно важно. Знаю, что национальная компания «КазМунайГаз» намерена начать бурение глубоких скважин, и это имеет смысл – резерв у Узеня и прилегающих территорий, повторюсь, есть, и это подтверждают недавние открытия месторождений Бектурлы, Тепке, имени Халела Узбекгалиева.

Мы также рассказали Президенту о ситуации в Кызылординской области, где каждый год добыча снижается почти на миллион тонн нефти. В этом плане показателен пример соседнего Узбекистана, где совместно с российскими компаниями активно ведутся геологоразведочные работы по освоению месторождений в районе Аральского моря. На это Глава государства заметил, что во время визита в Китай он встречался с Президентом Узбекистана, и они обсуждали как раз вопросы геологоразведки.

Не вижу ничего зазорного, если мы обращаем внимание на соседние государства, изучаем их опыт, перенимаем технологии. По-другому быть не может: геология не знает межгосударственных границ, мы живем на общей территории со схожими условиями, поэтому эффективные стратегии по освоению недр для нас будут одними и теми же.

Кстати, Национальная компания QazaqGaz ведет переговоры с узбекскими партнерами о совместных изысканиях на приграничных территориях Казахстана. Похожие планы озвучивает «КазМунайГаз», на государственные деньги начались сейсмические работы в районе Арала. И на предстоящую международную конференцию в Актау, посвященную перспективам нефтегазоносности Мангистау, мы пригласили геологов, ученых из Узбекистана, Азербайджана, России для обмена опытом работ на соседних территориях.

Саят Боранбеков:

– То есть в разговоре с Главой государства было обращено внимание на все важные аспекты, которые всегда сопровож­дают развитие нефтегазовой отрасли. Вы почувствовали поддержку своих идей?

Балтабек Куандыков:

– Не то, что почувствовал, Президент прямо высказывался о необходимости дальнейшего развития добычи в «старых» нефтеносных районах и освоения новых территорий. Вообще, Касым-Жомарт Кемелевич очень внимательно и заинтересованно воспринял все, о чем мы говорили. Сам задавал много вопросов, и было понятно, что он готовился к нашей встрече. В завершении пообещал детальное рассмотрение каждой из поднятых тем и принятие по ним соответствующих решений.

Была затронута еще одна немаловажная проблема. Мы с вами хорошо знаем, что система управления геологической отраслью сильно хромает. За прошедшее двадцатилетие она 13 раз перекидывалась из одного министерства в другое. В последний раз в течение одного года ее переподчинили трижды.

В общении с Президентом я напомнил, что в своем Послании два года назад он рекомендовал создать на базе разрозненных профильных организаций Нацио­нальную геологическую службу. Поручение это выполнено, но, на мой взгляд, совершенно формально, ведь фактически ничего не изменилось, кроме смены вывески – раньше был Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ», теперь есть АО «Национальная геологическая служба».

Первоначальная идея вовлечь в новое объединение геологоразведочную компанию «Казгео­логия», научные институты и другие организации и тем самым качественно изменить координацию и управление отраслью так и осталась нереализованной.

Вопрос улучшения координации геологической отрасли требует своего немедленного решения. Я надеюсь, что данный вопрос найдет свое правильное решение в недалеком будущем.

Преференций много не бывает

Яромир Рабай:

– Важно, что Глава государства понимает задачи, стоящие перед нефтяным бизнесом, и то, в какой поддержке он нуж­дается. На этапе геологоразведки, как известно, дейст­вует ряд преференций для потенциальных инвесторов. Что, по-Вашему, нужно еще?

Балтабек Куандыков:

– Геологоразведка – это не добыча полезных ископаемых с ее привлекательными сторонами. Она изучает и определяет перспективы и направления развития промышленности. Это научно-производственный сегмент, от которого не приходится ждать прямой коммерческой отдачи. И вместе с тем геологоразведка – фундамент будущего той или иной перерабатывающей отрасли.

Для получения первой каспийской нефти нам потребовалось почти четверть века – от начала разведочных работ на Кашагане до передачи месторождения в разработку. Примерно такая же история у Тенгиза, его освоение заняло почти 16 лет. Этим я говорю, что геологоразведка – долгий процесс вложения средств, поэтому преференции ей необходимы.

Кодекс РК «О недрах и недропользовании» действительно предусматривает определенные льготные режимы, в том числе за сложность проекта или при бурении глубоких скважин. Но я бы предложил подумать о снижении бремени по другим основаниям. К примеру, об освобождении от таможенных пошлин на временный ввоз оборудования для проведения геологоразведочных работ. Или по НДС. Сейчас стоит вопрос о повышении ставки налога на добавленную стоимость, но я считаю, геологоразведку нужно полностью от него освободить. Это вызовет большую заинтересованность у инвесторов.

Если я начну говорить об облегчении отношений с экологическим надзором, то рискую вы­звать у кого-то гнев. Но речь не о том, чтобы проекты по разведке месторождений совсем не согласовывать с экологами, процедуру можно и нужно упростить. Хотя бы потому, что разведочные работы, как правило, минимальны по объему и не дают такой нагрузки на природу, как добыча. А раз так, и согласования должны быть минимальными и простыми.

Саят Боранбеков:

– Нам несложно понять то, о чем Вы с такой заинтересованностью говорите. Наша ассоциация тесно взаимодействует с Министерством энергетики. Впервые министерством поддержана инициатива PetroMining и создана специальная рабочая группа по вопросам частных нефтедобывающих организаций и, могу сказать, многие инициативы и новые поправки от нас и отраслевых экспертов учитывают.

Но я бы хотел вернуться к теме налогообложения. Когда появилась информация о готовящемся обновлении Налогового кодекса, мы два месяца работали над сбором и анализом данных и вот, что в итоге выяснили. Налоговая нагрузка на нефтедобывающие организации к сегодняшнему дню увеличилась до 64%. По этому показателю мы идем впереди всех остальных отраслей национальной экономики. А как считаете Вы, целесообразно ли какое-либо увеличение нагрузки на НДО при нынешней ситуации?

Балтабек Куандыков:

– Да, я могу оценивать обстоя­тельства, в которых оказались частные нефтедобывающие компании. Нужно учитывать, что НДО работают на старых месторождениях, которые давно прошли свой пик и находятся на поздней стадии разработки, что само по себе создает дополнительные сложности. Зачас­тую у таких компаний не хватает средств на развитие, проведение доразведки, другие производственные нужды. И вопрос налогового бремени для них дейст­вительно является важнейшим.

Поэтому он требует детального рассмотрения и принятия соответствующих мер. Я знаю, что у Правительства и руководства страны есть понимание этой проблемы, и в обсуждаемых поправках будут приняты во внимание пункты о некоторых налоговых послаблениях для НДО. В их числе льготы для «сложных» месторож­дений, например, высоковязкой нефти, находящихся на последней стадии разработки.

О PetroMining: Основная миссия ассоциации – объединение усилий, защита и продвижение интересов независимых недропользователей и нефтеперерабатывающих организаций путем формирования открытого диалога с Правительством РК. Главной целью PetroMining является содействие в стремлении независимых недропользователей и нефтеперерабатывающих организаций к устойчивому развитию и эффективному производству. Основные задачи, которые ставит перед собой Ассоциация: представлять, продвигать, защищать и отстаивать интересы независимых недропользователей и нефтеперерабатывающих организаций в Правительстве РК, играть основную роль в решении проблемных вопросов НДО, способствовать укреплению статуса НДО как ключевых игроков на рынке нефтегазовой отрасли Казахстана.