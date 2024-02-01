Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»
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Подготовила Ксения Денисова
Казахстанская ассоциация организаций PetroMining, объединяющая более 40 предприятий нефтедобывающей отрасли, отстаивает и продвигает интересы независимых недропользователей республики. Нефтедобывающие организации (НДО) занимают существенный сегмент нефтегазового рынка Казахстана, при этом бизнес сталкивается как с типичными, так и со специфическими отраслевыми проблемами. К разговору о потребностях нефтяной промышленности руководитель ассоциации PetroMining Саят Боранбеков
и ее исполнительный директор Яромир Рабай пригласили корифея отечественной геологии, первооткрывателя знаменитого месторождения Кашаган, доктора геолого-минералогических наук, лауреата Государственной премии в области науки и техники им. аль-Фараби Балтабека Куандыкова.