Банкам запретили выдавать кредиты ранее отказавшимся от займов казахстанцам

Казахстанские банки и МФО теперь не смогут одобрить кредит добровольно отказавшимся от получения банковских займов и микрокредитов, передает Kazpravda.kz

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев в ходе пресс-брифинга о механизме запрета на получение кредита рассказал, что для снижения мошенничества, связанного с оформлением фиктивных займов, с 11 февраля принята поправка о праве физлица установить либо снять добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал электронного правительства.

– Сервис «Стоп кредит» позволит гражданам дополнительно защититься от кредитных мошенников, оповестив кредиторов о нежелании оформлять кредит. Те есть, при наличии в кредитном отчете информации об установлении физлицом добровольного отказа от получения займов кредиторам запрещается на законодательном уровне предоставлять им кредиты, – пояснил Александр Терентьев.

Он добавил, что услуга «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов» доступна на сайте е-gov.kz и в приложении е-gov mobile на бесплатной основе.

Проект соответствующего документа от АРРФР размещен на портале "Открытые НПА". Там прописаны аналогичные требования к выдаче займов микрофинансивыми организациями.