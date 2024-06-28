Банковские онлайн-займы будут выдавать после биоидентификации

Банки и финансы
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Дана Аменова
Корреспондент

Нововведения позволят обеспечить дополнительные меры безопасности персональных данных клиентов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Постановлением АРРФР внесены дополнения в правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций и обращений клиентов, сообщает Kazpravda.kz

Банк до заключения договора банковского займа посредством интернета вносит данные об абонентском номере устройства сотовой связи клиента и проводит биометрическую идентификацию клиента посредством использования услуг Центра обмена идентификационными данными или с использованием биометрических данных, полученных посредством устройств банка.

«В целях выявления признаков мошенничества банк обеспечивает хранение материалов заключения договора банковского займа посредством интернета (время проведения операций, данные об информационных системах, полученные в ходе идентификации, данные о совершенных транзакциях, направленные клиенту уведомления (SMS, push-уведомления, звонки из колл-центра) не менее 5 лет после прекращения обязательств сторон по договору банковского займа посредством интернета», – говорится в официальном сообщении.

Соответствующий документ вступит в силу с 8 июля 2024 года.

Напомним, Мажилис на пленарном заседании согласился с внесенными Сенатом поправками в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства».

#онлайн #банки #займы #АРРФР #биометрия #идентификация

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