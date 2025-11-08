Барьеров становится меньше

Безбарьерная среда
49
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе проживают порядка 16 780 человек с огра­ниченными физическими возможностями. В их числе 1 733 жителя – инвалиды первой группы, 5 972 относятся ко второй группе и 6 231 человек – это представители третьей. Еще 2 845 человек – дети с особыми потребностями.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У каждого из них свои недуги и связанные с ними трудности. Чтобы облегчить им жизнь, государство обеспечивает необходимыми средствами и предоставляет ряд социальных услуг.

Медицинскую помощь этим гражданам оказывает областной реабилитационный центр для инвалидов и семь специализированных центров предоставляют социальные услуги. В этом году помощь уже получили около 1 300 человек.

По информации акимата города, через портал социальных услуг 6 562 жителя были обеспечены средствами личной гигиены, 3 576 – санаторно-курортным­ лечением, еще 3 156 получили протезно-ортопедические средства. Кроме того, 1 277 гражданам выдали тифлотехнические и сурдотехнические средства, а также предоставили личного помощника, организовали услуги сопровождения и перевода на жестовый язык.

В области в рамках государственного социального заказа также работают 11 служб инватакси. С начала текущего года ими выполнено 2 680 перевозок для 197 человек.

Все эти меры способствуют повышению качества жизни людей с особыми потребностями и их полной адаптации в обществе.

