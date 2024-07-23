Барселона повысит налог для пассажиров круизных лайнеров

Так власти города намерены бороться с массовым туризмом

Фото: barcelona-excurs.org

Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров. Таким образом власти города намерены бороться с массовым туризмом, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Мера касается только тех посетителей, которые останавливаются в городе менее 12 часов, заявил мэр города Жауме Кольбони.

Но политик пока не сообщил, на сколько именно будет увеличен налог. Сейчас размер сбора составляет 7 евро в день.

По словам Кольбони, новое правило вступит в силу с октября. А полученные доходы направят на развитие социальной инфраструктуры.

В прошлом году Испанию посетили свыше 85 миллионов туристов, отметил телеканал.