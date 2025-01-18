Барымтачей задержали в Алматинской области

Все задержанные с санкции суда взяты под стражу, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Алматинской области полицейские Жамбылского района задержали группу из четырех человек, подозреваемых в совершении серии скотокрадств, сообщает Polisia.kz.

Возраст задержанных варьируется от 30-ти до 35-ти лет. На данный момент выявлены двое пострадавших. В одном из случаев злоумышленники похитили 18 голов лошадей с пастбища, ущерб составил девять миллионов тенге. Во втором случае с территории крестьянского хозяйства было похищено пять голов скота, оцененных в четыре миллиона тенге.

По этим фактам зарегистрированы уголовные дела, проводится расследование.

Все задержанные с санкции суда взяты под стражу. Ведется проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям.

Полиция призывает жителей региона принять меры для защиты своего имущества. Владельцам скота рекомендуется организовать усиленную охрану, установить видеонаблюдение или воспользоваться услугами пастухов, чтобы минимизировать риск подобных происшествий.