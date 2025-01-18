Барымтачей задержали в Алматинской области

Сельское хозяйство
11

Все задержанные с санкции суда взяты под стражу, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Алматинской области полицейские Жамбылского района задержали группу из четырех человек, подозреваемых в совершении серии скотокрадств, сообщает Polisia.kz.

Возраст задержанных варьируется от 30-ти до 35-ти лет. На данный момент выявлены двое пострадавших. В одном из случаев злоумышленники похитили 18 голов лошадей с пастбища, ущерб составил девять миллионов тенге. Во втором случае с территории крестьянского хозяйства было похищено пять голов скота, оцененных в четыре миллиона тенге.

По этим фактам зарегистрированы уголовные дела, проводится расследование.

Все задержанные с санкции суда взяты под стражу. Ведется проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям.

Полиция призывает жителей региона принять меры для защиты своего имущества. Владельцам скота рекомендуется организовать усиленную охрану, установить видеонаблюдение или воспользоваться услугами пастухов, чтобы минимизировать риск подобных происшествий.

#Алматинская область #Скотокрады #барымтачи

Популярное

Все
Городок достроят со второй попытки
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Качаться можно и в сарае?
К паводкам готовимся заранее
Сорвали сроки сдачи
Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности
Что значит оставаться человеком?
Знакомые с детства мелодии
Ели съедят олени
Несушки – немецкие, лизинг – казахстанский
Благодарность за спасение ребенка
В столице чествовали народных любимцев
Где родился, там и пригодился
Был верен своему слову
Чтобы разгрузить дорожный трафик
Пожар на стадионе: обошлось без жертв
Качество подготовки кадров – главная задача
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Чтобы не потерять себя
Триумф на родине Болливуда
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс
Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Закон Республики Казахстан
Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
«Сигнальные» штрафы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Проект по производству дронов запустят в Алматинской области
Систему учета сельхозтехники внедрят в единую цифровую плат…
С фермеров Кызылординской области взыскали 30 млн тенге
Более 1,8 млн штук молоди рыб спасли в Атырауской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]