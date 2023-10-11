«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!

Хоккейный клуб «Барыс» выиграл дома у челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги после отставки главного тренера, белорусского специалиста Андрея Скабелки. Теперь команду возглавляет наставник сборной Казахстана Галым Мамбеталиев.

Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. На 18-й минуте у «барсов» шайбу забил Всеволод Логвин, а на 26-й Аркадий Шестаков удвоил преимущество. Все, что смогли сделать в этот день представители российской команды, так это отыграть одну шайбу на 39-й минуте усилиями американского легионера Чарльза Робинсона. Кстати, во время поединка после видеопросмотров у гостей были отменены две заброшенные не по правилам шайбы.

Сегодня «Барыс» на своем льду будет принимать московское «Динамо».

В чемпионате Казахстана продолжает лидировать единственный иностранный клуб – «Хумо» из Узбекистана. Два последних поединка ташкентцы провели в Петропавловске против местного «Кулагера» и одержали победы со счетом 8:1 и 3:1. В этом сезоне команда из соседней страны, которая собрана из крепких российских игроков и тренерского штаба, провела 14 поединков, в 12 из них выиграла, а в 2 потерпела поражение.

Единственной командой, не испытавшей горечь поражений, является кокшетауский «Арлан», который провел пока всего десять поединков. Очередные две встречи акмолинские «волки» провели на своей площадке, где разгромили «Алматы» со счетом 7:1 и 5:1.

В остальных играх были зафиксированы следующие результаты: столичный «Номад» принимал дома атырауский «Бейбарыс» и в первой встрече в овертайме победил со счетом 5:4, а во второй «зеркально» и тоже после овертайма проиграл в итоге со счетом 4:5; в Караганде местная «Сарыарка» дважды праздновала успех против «Актобе» – 4:2 и 8:4; в Усть-Каменогорске «Торпедо» вначале выиграл по буллитам гостивший у него рудненский «Горняк» – 4:3, но во второй встрече уступил в основное время со счетом 3:4.