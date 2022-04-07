В Нур-Султане загорелся башенный кран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

В Telegram-канале Astanovka98 появилась информация о том, что горит башеный кран на пересечении проспекта Туран и улицы Керей и Жанибек хандар.

По данным столичного ДЧС, 7 апреля в 16:19 часов пожарные выехали на вызов на проспект Туран, 40.

"По прибытии огнеборцев было установлено, что горит кабина башенного крана на уровне 12-го этажа в новостроящемся объекте ЖК "Спорт сити". Силами огнеборцев пожар ликвидирован в 16:42. В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС города Нур-Султан", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что жертв и пострадавших нет.