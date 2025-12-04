«Бай қала»: поле памяти народной

История
6
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

О временном концентрационном лагере «Бай қала» рассказал журналистам аким Тимирязевского района Ерлан Жаров. Он отметил, что в 2025 году была проделана не только большая, но и исторически значимая работа.

– В трех километрах от села Жаркын в тридцатых годах прошлого столетия действовал лагерь «Бай қала», созданный согласно партийному постановлению «О конфискации хозяйств богатых», – напомнил Ерлан Жаров. – Здесь содержались зажиточные казахи, бии, волостные управители, их близкие – всего более двухсот семей. Люди жили в тяжелых условиях, страдали от холода, голода и болезней. Многие погибли и были похоронены в безымянных могилах. По инициативе краеведов и потомков репрессированных, при поддержке акимата района память о них была увековечена. Впервые за 90 лет на этом месте, возле памятного камня, была прочитана молитва по погибшим. Это событие стало актом признания исторической правды.

Степь возле села Жаркын кажется обычной. Ровная местность до самого горизонта, тишина и вольный ветер. Место, где, кажется, ничто не напоминает о боли. Но земля помнит… Здесь с 1929 по 1934 годы находился временный концентрационный лагерь, которому дали название «Бай қала», или «Город богачей». Города на самом деле не было. Стояли лишь три барака, дом охраны, мастерская, и все они – за колючей проволокой.

Люди попали сюда зимой, когда земля окаменела от мороза, а крыши лагерных бараков пропус­кали ветер и снег. Архив сохранил свидетельство коменданта, который докладывал наверх о том, что узники «умирают, а денег нет даже на кусок хлеба». Умерших хоронили неподалеку от лагеря, в безымянных могилах.

Поле стало кладбищем, а память – долгом. Не случайно первую молитву назвали событием историческим. Впервые за долгие годы сюда пришли потомки узников, краеведы, общественники, представители местной власти. Пришли не от страха, а из уважения.

При поддержке районного акимата был установлен мемориальный камень — монолит весом около девяти тонн, который привезли с берега Есиля. На камне памятная табличка. Историки убеждены, что подобных лагерей в Казахстане было намного больше, чем указано в справочниках ГУЛАГа. Эти лагеря появлялись в результате принудительных переселений и массовых конфис­каций имущества. Многие семьи исчезали за одну ночь. Судьбы ломались мгновенно.

В Северо-Казахстанской области действовали четыре подобных лагеря, но памятный камень появился пока только возле села Жыркын. Потомки замученных здесь людей приезжают, чтобы прикоснуться к монолиту ладонями, как к плечу родного деда, который прошел через все испытания и выстоял.

О репрессиях 1930-х годов, как об одной из самых трагических страниц в летописи страны, рассказывают библиотекари Жаркынской сельской библиотеки во время экскурсий на место, где когда-то находился «Бай қала». Дети и взрослые отдают дань памяти безвинным жертвам тоталитарного режима.

