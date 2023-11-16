Байден назвал условия прекращения военных операций Израиля в Газе

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По словам главы США, израильские операции прекратятся, когда у ХАМАС больше не останется ресурсов и возможностей

Фото: TASS / dpa

Президент США Джо Байден заявил, что оккупация сектора Газа Израилем была бы "большой ошибкой", и назвал условия прекращения военных операций в анклаве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Я четко дал понять израильской стороне, что с их стороны было бы большой ошибкой думать, что они намерены оккупировать и удерживать Газу. Я не думаю, что это сработает", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Военные операции Израиля в Газе прекратятся, когда ХАМАС утратит возможности действовать против Израиля, добавил Байден.

"Израильские операции прекратятся, когда у ХАМАС больше не будет ресурсов и возможностей", - сказал президент США.

Также он заявил, что единственным окончательным ответом на Ближнем Востоке является двухгосударственное решение.

"Я ясно дал понять израильтянам (премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его военному кабинету), что единственным окончательным ответом является двухгосударственное решение", - сообщил Байден.

По его словам, "необходимо прийти к тому, чтобы иметь возможность говорить, не беспокоясь о том, что Израилю придется столкнуться с тем, что ХАМАС будет вести себя так же, как раньше".

"Не думаю, что это сработало бы", - отметил Байден.

По его словам, "следующие шаги обсуждаются с арабскими государствами и другими" сторонами.

#Израиль #США #условия #Байден #Газа

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