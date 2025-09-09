Бектенов дал ряд поручений по внедрению ИИ и цифровизации во всех отраслях

83

В ходе заседания Правительства о мерах по реализации Послания Президента-2025 Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что основной акцент в своем послании Глава государства сосредоточил на вопросах внедрения искусственного интеллекта и цифровизации во всех отраслях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Для оперативного решения системных вопросов образован Цифровой штаб, который уже принял ряд решений и будет использоваться для дальнейшего контроля и координации инициатив.

Премьер-министр подчеркнул необходимость неукоснительного исполнения всех решений штаба.

«Министерству цифрового развития следует форсировать проработку по проектам Цифрового кодекса и Закона «Об искусственном интеллекте» в стенах Парламента. Необходимо приступить к разработке концептуального документа по развитию цифровизации и искусственного интеллекта «Digital Qazaqstan». Этот документ в трехлетней перспективе должен охватить ключевые направления отрасли, иметь четкое разграничение ответственности и ощутимые результаты», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, Министерству цифрового развития поручено подготовить проект Указа Президента о реорганизации и создании Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Премьер-министр подчеркнул, что тотальная цифровизация касается не только нового ведомства – большая ответственность возлагается на цифровых вице-министров других государственных органов.

В связи с этим руководитель Правительства поручил внести кандидатуры по назначению соответствующих вице-министров национальной экономики, культуры и информации, иностранных дел, а также в каждом акимате. Кандидаты на данные должности должны пройти качественный отбор профильным ведомством.

#цифровизация #Бектенов #поручения

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Господдержка помогла фермерам
Как ИИ помогает педагогам
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Мастер-класс мирового уровня
Цифровизация становится новой национальной идеей
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
На кортах Китая и США
Уроки большого спорта
Первый звонок прозвучал не везде
«Барыс» побеждает на старте сезона
Бронзовый прыжок
Внимание каждому региону
Наращивая промышленную мощь
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Созидательный потенциал духовной дипломатии
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Цифровой тенге будет очень полезен для внешней торговли – р…
В области Жетысу 43 сельские школы подключили к Starlink
Послание Президента - 2024: как Казахстан формирует цифрову…
Бесплатный курс по промпт-инжинирингу запустят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]