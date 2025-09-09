В ходе заседания Правительства о мерах по реализации Послания Президента-2025 Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что основной акцент в своем послании Глава государства сосредоточил на вопросах внедрения искусственного интеллекта и цифровизации во всех отраслях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Для оперативного решения системных вопросов образован Цифровой штаб, который уже принял ряд решений и будет использоваться для дальнейшего контроля и координации инициатив.

Премьер-министр подчеркнул необходимость неукоснительного исполнения всех решений штаба.

«Министерству цифрового развития следует форсировать проработку по проектам Цифрового кодекса и Закона «Об искусственном интеллекте» в стенах Парламента. Необходимо приступить к разработке концептуального документа по развитию цифровизации и искусственного интеллекта «Digital Qazaqstan». Этот документ в трехлетней перспективе должен охватить ключевые направления отрасли, иметь четкое разграничение ответственности и ощутимые результаты», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, Министерству цифрового развития поручено подготовить проект Указа Президента о реорганизации и создании Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Премьер-министр подчеркнул, что тотальная цифровизация касается не только нового ведомства – большая ответственность возлагается на цифровых вице-министров других государственных органов.

В связи с этим руководитель Правительства поручил внести кандидатуры по назначению соответствующих вице-министров национальной экономики, культуры и информации, иностранных дел, а также в каждом акимате. Кандидаты на данные должности должны пройти качественный отбор профильным ведомством.