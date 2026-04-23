Бектенов: Наша общая цель – превратить Евразию в «бесшовный» транспортный механизм

В Астане Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в 40-ом заседании Конференции генеральных директоров железных дорог Организации сотрудничества железных дорог, приуроченном к 70-летию организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Форум собрал более 300 руководителей и представителей железных дорог, компаний по железнодорожным перевозкам из свыше чем 30 стран мира. ОСЖД объединяет сеть протяженностью более 320 тыс. км железных дорог, по которым ежегодно перевозится около 5,5 млрд пассажиров и порядка 5 млрд тонн грузов.

Юбилейное заседание стало площадкой для поиска согласованных подходов к развитию международных железнодорожных перевозок, обсуждения достижений стран-участниц и перспектив дальнейшего сотрудничества. Внимание уделено вопросам наращивания объемов грузоперевозок, модернизации инфраструктуры, перехода на безбумажные технологии, внедрения интеллектуальных систем управления, а также подготовки кадров.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул роль железных дорог в обеспечении устойчивого роста экономики и отметил, что проведение Конференции создает возможности для конструктивного диалога и укрепления партнерства между странами.

Руководитель Правительства РК проинформировал участников, что Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева вступил в новый этап развития – в марте этого года принята новая Конституция, которая в том числе придаст дополнительный импульс экономическому развитию.

«Железнодорожная отрасль Казахстана, играющая важнейшую роль в экономическом развитии, нацелена на улучшение качества жизни населения и устойчивый рост. Символично, что встреча, приуроченная к 70-летию Организации, проходит именно здесь – на перекрестке великих путей, в самом сердце Евразии. Современная и эффективная транспортная система позволяет нам интегрироваться в мировую экономику, встраиваясь в международные цепочки поставок», — отметил Олжас Бектенов.

Акцент сделан на дальнейшем повышении транзитного потенциала Казахстана.

«Наша общая цель – превратить Евразию в единый, «бесшовно» функционирующий транспортный механизм. Казахстан – крупнейшая в мире страна, не имеющая прямого выхода к океану. Но мы работаем над тем, чтобы этот географический вызов превратить в наше стратегическое преимущество. За последние 15 лет мы направили в транспортную отрасль порядка 35 млрд долларов. Построено более 2500 км новых магистральных путей. Сегодня через Казахстан проходит около 85% всех наземных транзитных перевозок по маршруту «Западная Европа-Западный Китай». Мы не останавливаемся на достигнутом. В ближайшие 4 года мы планируем построить еще 5 тысяч км новых железных дорог. Наша цель – довести объем транзита до 100 млн тонн в год к 2035 году», — подчеркнул Премьер-министр.

В числе ключевых направлений обозначено развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), в рамках которого ведется модернизация железнодорожной и портовой инфраструктуры. В частности, расширяются контейнерные мощности портов Актау и Курык с привлечением международных партнеров. До 2029 года планируется увеличить объемы перевозок с 80 тыс. до 300 тыс. ДФЭ в год. Сроки доставки грузов уже сокращены до 18 суток, в перспективе они будут сокращены до 10 дней.

Развивается международный транспортный коридор «Север – Юг», обеспечивающий кратчайший выход на рынки Персидского залива и Индии.

Приоритетом государства остается внедрение цифровых технологий в отрасли.