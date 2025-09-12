Бектенов обсудил с главой LuLu Group International проекты в области АПК

LuLu Group International, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, управляет более чем 260 торговыми объектами различных форматов в свыше 20 странах мира, являясь ведущим ритейлером региона GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) и одним из крупнейших игроков азиатского рынка

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с основателем компании LuLu Group International Юсуфом Али Мусалям Виттиль Абдул Кадером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Они обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Казахстана и сфере торговли.

Юсуф Али сообщил, что компания импортирует казахстанскую мясную и сельскохозяйственную продукцию и выразил намерение расширить сотрудничество, отметив высокий потенциал и благоприятные инвестиционные условия.

Внимание уделено планам компании по строительству в Казахстане мясоперерабатывающего завода и распределительного центра по закупу агропродукции.

Олжас Бектенов отметил, что Казахстан заинтересован в реализации данных инициатив, которые соответствуют задачам по масштабированию проектов глубокой переработки сельхозпродукции, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании.

Сегодня казахстанская сельхозпродукция экспортируется более чем в 70 стран. Республика намерена удвоить этот показатель за счет трехкратного повышения производительности в отрасли.

«Агропромышленный комплекс традиционно занимает важное место в экономике страны. Казахстан открыт к расширению кооперации – от создания совместных агротехнопарков и экспортоориентированных логистических хабов до развития электронной коммерции и других проектов. Для этого в нашей стране созданы все необходимые условия», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам встречи государственным органам поручено оказать необходимое содействие в реализации проектов.

В настоящее время LuLu Group активно расширяет географию своего присутствия и развивает сотрудничество с Казахстаном. Компания импортирует мясо мелкого рогатого скота, а также взаимодействует с казахстанскими производителями по направлениям мяса птицы, меда, пшеницы, муки, круп и бобовых культур.

#сотрудничество #торговля #АПК #LuLu Group International

