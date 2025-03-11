Бектенов поручил разработать Концепцию создания наукоградов

Наука
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На заседании правительства премьер-министр также подчеркнул роль открываемых в Казахстане филиалов зарубежных университетов в развитии науки и интеграции страны в глобальное академическое сообщество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Дано поручение Министерству науки и высшего образования активизировать работу по привлечению топовых зарубежных вузов в Казахстан.

«Как показывает мировой опыт, толчок развитию науки, технологиям и инновациям может дать создание наукоемких территорий – наукоградов. Наука должна внести свой вклад в открытие новых высокотехнологичных экспортоориентированных предприятий. Надо повышать уровень коммерциализации научных разработок. Нужно содействовать бизнесу в локализации производств, в разработке новых технологий выпуска экспортной продукции. Каждый институт или вуз должен иметь своего партнера в лице крупного предприятия, который будет давать целевые заказы и софинансировать расходы», — акцентировал внимание Олжас Бектенов.

Перед Министерством науки и высшего образования поставлена задача по разработке совместно с заинтересованными госорганами Концепции создания наукоградов с учетом территориальной концентрации научных институтов и инновационных производственных предприятий.

Отмечены успешные кейсы по взаимодействию вузов и предприятий. Институтом металлургии и обогащения совместно с Корпорацией «Казахмыс» разработана технология по получению рафинированного селена. Кроме того, учеными вместе с инженерами решены проблемы повышенной влажности в алюминиевой руде при добыче Коктальских бокситов.

Разработаны задания для ученых по увеличению извлечения драгоценных металлов, очистке шахтных вод, переработке металлургического шлака. Руководитель правительства отметил, что предстоит серьезная работа по повышению эффективности отечественной науки, ее инвестиционной привлекательности, открытости и прозрачности всех процессов.

#Бектенов #наука

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