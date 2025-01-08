Бектенов поручил усилить контроль за соблюдением безопасных условий труда

Ряд поручений в поддержку реализации года рабочих профессий раздал премьер

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов обозначил важность усиления контроля за соблюдением трудового законодательства, условий труда и безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

«Нужно принимать превентивные меры по недопущению трудовых конфликтов на предприятиях. Поручаю Вам вести жесткий мониторинг за соблюдением безопасных условий труда рабочих, в том числе внедрить цифровую карту предприятий», - сказал Олжас Бектенов.

Профильному министерству поручено обеспечить тесное взаимодействие с Международной организацией труда для продвижения принципов достойного труда и ратификации соответствующих конвенций.

Премьер поручил разработать план подготовки кадров в авиации, железной дороге и судоходстве, а также привлечения специалистов в сельскую местность

Министерству транспорта совместно с компаниями поручено разработать конкретный план подготовки специалистов для данных отраслей. Для успешного развития агропромышленного комплекса Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов необходимо активно проработать вопросы обеспечения привлекательных условий для специалистов на селе и запустить новые программы в данном направлении.

Министерству энергетики совместно с компаниями - провести большую работу по подготовке рабочих кадров в тесном взаимодействии с недропользователями, работодателями, профильными колледжами.

Кроме того, бизнесу необходимо активнее вовлекаться в процесс подготовки и переподготовки кадров. Доля работников, повышающих квалификацию за счет работодателя, в РК составляет только 6%. При этом в странах ОЭСР этот показатель достигает 48%.

Бектенов призвал бизнес сосредоточить усилия на повышении квалификации рабочих кадров, их социальной поддержке и создании достойных условий труда.

Сегодняшнее заседание правительства посвящено вопросам реализации Года рабочих профессий, где выступила министр труда Светлана Жакупова о мерах поддержки рабочих кадров, также министры промышленности и энергетики рассказали о кадровом потенциале отраслей.