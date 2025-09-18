Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран ОТГ в Бишкеке

Правительство
43
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе мероприятия участники обсудили ключевые аспекты взаимодействия тюркских стран

Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с главами делегаций стран – членов Организации тюркских государств и во встрече глав правительств/вице-президента государств ОТГ, сообщает Kazpravda.kz 

По данным пресс-службы Правительства, в ходе коллективной встречи с Президентом КР внимание было уделено вопросам развития региональной интеграции, торгово-экономических отношений и эффективного использования транзитного потенциала.

Во встрече глав правительств и вице-президента стран ОТГ приняли участие вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, Председатель Кабинета министров — руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадов, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Участники обменялись мнениями о взаимодействии в области экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства. Также они обсудили вопросы совершенствования механизмов, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в рамках Организации.

Премьер-министр Казахстана в своем выступлении отметил, что конструктивная политика глав государств позволяет планомерно реализовывать важные инициативы, направленные на создание стратегического фундамента ОТГ.

«Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Организация тюркских государств за короткое время превратилась в авторитетную структуру и повысила свой мировой статус. Убежден, что результаты сегодняшней встречи придадут новый импульс дальнейшему развитию братских и партнерских отношений между тюркскими государствами и послужат интересам наших народов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечена важность эффективного использования деятельности таких институтов, как Союз торгово-промышленных палат тюркских стран, Тюркский инвестиционный фонд, Координационный комитет, Совет по зеленым финансам.

Акцент сделан на укреплении транспортно-логистических связей, ускорении темпов цифровизации таможенных процедур и модернизации инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая порты и железные дороги.

Кроме того, обозначена актуальность взаимодействия в области научных исследований и опытно-конструкторских работ, создания совместных исследовательских центров по искусственному интеллекту и кибербезопасности.

