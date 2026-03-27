Бектенов провел заседание Евразийского межправсовета в расширенном формате

26

Рассмотрен широкий круг вопросов развития евразийской интеграции, включая промышленную кооперацию, технологическое развитие, таможенное регулирование, экономическую устойчивость, цифровую трансформацию, защиту прав потребителей и др.

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС в Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В заседании под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова приняли участие Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, а также председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. От государств-наблюдателей – Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель Премьер-министра – министр внешней торговли и  иностранных инвестиций Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар.

Открывая заседание, Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что Евразийский экономический союз является международной организацией, ориентированной на углубление экономического взаимодействия. Объединение неизменно следует своим целям и задачам по обеспечению устойчивого экономического роста стран ЕАЭС. В первую очередь это создание общего рынка, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Наряду с этим ЕАЭС способствует технологическому обновлению национальных экономик, развитию промышленной кооперации и укреплению позиций государств-членов на мировом рынке.

В соответствии с обозначенными Президентом Касым-Жомартом Токаевым приоритетами, Казахстан в рамках своего председательства намерен сконцентрироваться на внедрении искусственного интеллекта в сферы деятельности Союза, раскрытии транзитного потенциала, углублении промышленной кооперации, последовательном устранении барьеров на внутреннем рынке и расширении внешнеторгового сотрудничества.

«С 1 января 2026 года Республика Казахстан приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. В этой связи Главой нашего государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в адрес государств-членов направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты председательства Казахстана. Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать полноценной цифровой страной. Сформирована современная экосистема, ключевым элементом которой является Astana Hub — крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, объединяющий образование, научные исследования и поддержку инновационных проектов. Мы готовы к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС в сфере цифрового регулирования и трансформации экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр РК отметил важность адаптации государств ЕАЭС к современным технологиям с использованием ИИ в таких направлениях, как таможенное администрирование, логистика, промышленность, АПК и др.

В целях полного раскрытия транзитно-транспортного потенциала стран Союза предложено создать интегрированную платформу координации грузопотоков на базе ИИ, что позволит сократить сроки доставки, снизить издержки бизнеса и повысить конкурентоспособность евразийских транспортных коридоров.

Перевод процессов подтверждения прохождения ветеринарного и фитосанитарного контроля полностью в электронный формат обеспечит прозрачность во взаимной торговле. В этой связи ЕЭК совместно с государствами-членами предложено всесторонне проработать данный вопрос, включая отказ от обязательного проставления штампов на бумажных документах и разработку механизмов информационного взаимодействия с третьими странами.

В области промышленности и АПК механизмы поддержки совместных кооперационных проектов должны быть ориентированы на инновационные инициативы и создание производств с высокой добавленной стоимостью. Стимулирование использования цифровых решений и ИИ следует обеспечить через демонстрационные центры, стартапы и отраслевые центры компетенций.

Безусловным принципом ЕАЭС должна оставаться свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Комиссия должна играть активную роль в мониторинге соблюдения обязательств и оперативно реагировать, защищая интересы бизнеса и граждан. Подчеркнута важность формирования конкурентной среды в торговле.

Внимание уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и выходу на новые внешние рынки. Перспективными направлениями названы страны Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также взаимодействие с авторитетными региональными объединениями. Сотрудничество способствует укреплению экономики и развитию международных производственных цепочек.

С обращениями выступили главы официальных делегаций: Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев,  председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-Премьеру Республики Армения Мгер Григорян. Также выступили главы делегаций государств-наблюдателей при ЕАЭС: Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель Премьер-министра – министр внешней торговли и иностранных инвестиции Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага.

По итогам заседания ЕМПС подписано 12 документов. Принятые решения ориентированы на дальнейшее развитие интеграционных процессов и укрепление устойчивости экономик государств-членов.

Следующее заседание ЕМПС состоится 6-7 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

