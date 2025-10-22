В Мажилисе проходит пленарное заседание с участием Бектенова и членов правительства
В Мажилисе проходит пленарное заседание с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz
Рассматриваются проекты законов о республиканском бюджете на 2026-2028 годы и об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на эти годы. Законопроекты разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и поручениями Главы государства.