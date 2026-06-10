Бектенов встретился с саудийским министром промышленности

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандаром аль-Хураифом, прибывшим для участия в конгрессе Astana Mining & Metallurgy 2026, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в пресс-службе правительства, Саудовская Аравия входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Благодаря взаимной поддержке лидеров Казахстана и Саудовской Аравии установлены доверительные и дружественные отношения.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 17% и составил $11,7 млн. За январь–апрель текущего года товарооборот вырос в 2,9 раза, превысив $6,1 млн. За последние 20 лет объем прямых иностранных инвестиций из Королевства Саудовская Аравия в Республику Казахстан составил $115,3 млн. Подписанные в феврале текущего года Соглашение о создании Казахстанско-Саудовского координационного совета и Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций открывают дополнительные возможности для реализации новых совместных инициатив.

Внимание уделено вопросам развития дальнейшего сотрудничества в горно-металлургическом комплексе, а также перспективам реализации совместных проектов в сфере критически важных минералов. Также было обсуждено взаимодействие в области разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, а также развития производств с высокой добавленной стоимостью.

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